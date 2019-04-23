Конспектируя Оруэлла: соцсети о Мизулиной и суверенном Рунете

Российский сегмент Интернета сделал предпоследний шажок к своей "суверенности" - в понедельник закон об изоляции Рунета одобрил Совет Федерации.

По счастливому совпадению в этот же день в Москве проходил Форум безопасного интернета, где блеснула красноречием Елена Мизулина:

Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет - это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд - то есть это целая гамма действий, в результате - ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы.

Геннадий Смирнов:

Думаю, ранее не судимой Елене Борисовне Мизулиной с новым номером "Чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны» необходимо немедленно, вот прямо с утра, отправляться в гастрольный тур по СИЗО и ИК России. Нужно ловить момент, Елена Борисовна, успех будет феноменальный.

Андрей Горшенин:

Ну раз она утверждает ,что самая большая свобода-это несвобода, то давайте пойдем ей навстречу и лишим ее свободы и прав.. (вместе со всеми депутатами,сенаторами и прочими новаторами философской мысли).

Не я это предложил

Лев Симкин:

Право - это и есть самая большая несвобода, — сказала вчера Мизулина. Над ее словами смеются, а ведь в них выражена вся кромешная суть происходящего в юридической сфере. Право в нашем понимании – это то, чего надо бояться и что сильно осложняет жизнь, право – это закон, причем репрессивный закон.

Боюсь, здесь не место для объяснений отличий права от закона, о великой гуманитарной ценности права и о том, что свобода, вопреки Хлебникову, приходит в мир отнюдь не нагая, а в одеянии права, тут довольно сложная материя, и на этот счет есть обширная литература. Скажу о другом.

Слова Мизулиной относились к новым законопроектам «о запрете информации, приносящей вред здоровью и развитию детей». О том, как действуют старые – рассказывала недавно директор Российской государственной детской библиотеки: «В Ставропольском крае из библиотек изъяли все книги Есенина и Набокова. В одной из библиотек Подольска библиотекарь не смог выдать «Повесть о настоящем человеке» маме с мальчиком, который учился в седьмом классе: на книге стояла маркировка «16+». И таких случаев множество, ведь все библиотеки Российской Федерации должны исполнять этот закон. К нам могут прийти представители прокуратуры или Роскомнадзора и поинтересоваться: «А почему у вас книги «0+» и «16+» находятся рядом?» Согласно законодательству эти издания должны находиться на расстоянии 100 метров друг от друга. Представьте себе наши сельские библиотеки».

Зато чиновникам, считающим себя юристами – раздолье. Одни - придумали размещать «знак информационной продукции» где ни попадя и обязанность приговаривать по радио бессмысленные слова-заклинания («Вам 6 лет и вы слушаете «Эхо Москвы»), другие следят за соблюдением запретов, всем дело найдется.

Слава Рабинович:

Хочу выразить особое невыносимое уважение к органам государственной власти.

Война – это мир. Террор – это нормальная жизнь. Запреты – это свобода. Право – это несвобода. Запреты – это хорошо. Изоляция – это ещё лучше. Путин – президент. Мизулина – сенатор.

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью! Персонажи картин Босха, учитесь и завидуйте!

Андрей Десницкий:

Запреты - это свобода

Мизулина - это мудрость

Иван Филиппов:

уже всерьез и без шуток говорят цитатами из 1984. хотя, с другой стороны, Мизулина вряд ли читала Оруэлла...

Евгений Тумило:

И тут даже доктора бессильны. Она и сама себе доктор. Юридических наук.

Татьяна Малкина:

мизулина смешивает коктейль из юношеских воспоминаний об анти-дюринге и советов детских психологов (дети остро нуждаются в границах) и прилюдно выпивает, пусть ржут невежды.

Иван Давыдов:

Все поминают Оруэлла, но вообще это, конечно, проблематика экзистенциалистов - свобода от выбора и тп.

Удивительно, какие у нас сенаторы начитанные.

Давыдов.Индекс:



Новости простого мира: злые языки говорят, что идеология, понимающая упрощение мира в духе трактовки госпожи Мизулиной - запреты в законах - это прекрасно, ибо все остальное можно - так понимаемая свобода вместо «осознанной необходимости», открывает невероятные перспективы. Марксизм, как, впрочем, и все другие теории, требующие для свободы осмысления, наконец преодолён. В простом мире функция «осмысления» свободы передана гражданином внешним инстанциям. Возможно, даже самим авторам не понятен масштаб совершенного. Новый популизм, активно продвигающийся по избирательным системам мира, теперь, конечно, сконфужен. Большое видится на расстоянии, но это неточно.

Лионель Барт:

Мизулина, кстати, очень хорошо сказала о свободе. Ну то есть как хорошо? Это же трюизм. Люди свободны, поскольку они не только природные, но так же культурные существа. А культура - это правила, нормы, запреты, дискурс.Свобода начинается с запрета. Когда-то древние люди запретили инцест и каннибализм, сейчас вот капитализм потихоньку запрещают. Которые существа несвободные - называются звери, рептилии, грибы. У них все каузально, все на автомате. А те существа, что свободные, называются люди. Их свобода состоит в том, что они чуток дистанцировались от природы, пойдя в услужение культуре, традиции, дискурсу, институтам, правилам, языковым играм, то есть альтернативной системе принуждения. Банальность из учебника обществознания за седьмой класс. Но у дурачков все равно полнейший хохотач.

Артём Рондарёв:

Мизулина, разумеется, пыталась высказать старую банальную мысль о том, что культура это система запретов, так что трясти тут Оруэллом совершенно необязательно. Но в ее высказывании есть все же один косяк – в этой логике человек действительно свободен, когда он говорит себе сам «Вот это нельзя, а другое – как хочешь». А не когда ему это говорят товарищ майор, разнообразные лоббисты и полоумные шмары обоего гендера из наших прискорбных органов законотворчества.

Ну или она предлагает всем дорогим россиянам интериоризировать законы и указы родного государства и принять их в качестве основания собственного нравственного начала, в принципе я бы не удивился, если что-то такое у нее в голове шевелится.

Беспощадный пиарщик:



Девочки, наблюдали сегодня, как разные там эксперты боролись с ветряными мельницами: а именно, комментировали бред, сказанный Еленой Мизулиной про правду, неправду и свободу.

У Елены Мизулиной, уважаемые коллеги, есть совершенно понятная функция. Проталкивать удобные законодательные акты и не проталкивать неудобные. В неё, девочки, не заложена функция думать и изрекать умные мысли. Ну вы же не требуете, чтобы умный чайник говорил что-нибудь осмысленное, правда? Так зачем весь день ужасаться набору слов, который случайно выпал изо рта умного чайника, анализировать этот набор слов и делать демотиваторы? Чтобы что?

Ну а закон о суверенном Рунете Совет Федерации, разумеется, проштамповал с лёгкостью.

Виктор Смирнов:

Вот и Совфед сегодня одобрил закон «о суверенном интернете». Практически единогласно.

Один только Леонов был против и назвал всё это чёрным ящиком, который «непонятно что делает». Я с ним согласен: формулировки закона настолько расплывчатые и туманные, что можно трактовать их как угодно. И как удобно. Но Матвиенко его быстро заткнула. А говорят Питер культурная столица.

До изоляции российского интернета осталась одна подпись президента.

Кирилл Шулика:

Голосование по закону о суверенном Интернете в Совете Федерации.

За 155

Против 4

Воздержался 1

Не голосовало 14

Против: Василий Иконников (Орловская область, КПРФ), Сергей Леонов (Смоленская область), Виктор Мархаев (Иркутская область), Валерий Усатюк (Хакасия)

Воздержался: Владимир Лукин ("Яблоко" в прошлом Тверская область). Даже против нажать духу не хватило.

Коренная тувинка Людмила Нарусова голосовала за.

Василий Дамов:

Интересно, что против закона о "суверенном интернете" проголосовало всего 4 сенатора в СовФеде. И два из них - из Сибири, Хакасия и Иркутск.

Коновалова с Левченко стоило избрать хотя бы ради этого факта.

Не помешало даже то, что в верхней палате парламента в какой-то момент отключились свет и Интернет.

Илья Вайцман:

Видимо, завязанные на интернет системы управления электропитанием начали сбоить заранее.

Олег Зинцов:

я совсем не оптимист, но насчет "суверенного интернета", похоже, можно выдыхать. его строят такие фантастические дебилы, что дело, скорее всего, ограничится распилом. ну, и в процессе сломают что-нибудь – будем надеяться, ненадолго, как в истории с блокировкой Telegram

Татьяна Щербина:

Главное, чтоб борьба с цивилизацией в РФ не стала необратимой, чтоб потом, с нормальными людьми, можно было восстановить. Лучше бы поскорее.