Хрупкое спокойствие Панкиси. Что стоит за беспорядками в Грузии

В районной клинике грузинского города Телави находятся на лечении пострадавшие в ходе столкновений между спецназом МВД Грузии и этническими чеченцами – жителями села Биркиани в Панкисском ущелье, недалеко от российско-грузинской границы. Из 16 пациентов, остающихся в стационаре, 15 полицейских. Всего в результате столкновений, начавшихся утром 21 апреля после попытки властей возобновить строительство "Хадори-ГЭС-3" у села Биркиани, травмы различной степени тяжести получили более сорока человек.

Власти Грузии возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса страны. Глава МВД Георгий Гахария, побывавший на месте событий, обещал "тщательно проанализировать видеозаписи" и привлечь к уголовной ответственности всех, кто "поднял руку на полицейских", бросал в них камни и избивал.

Жители больше верили неправительственным организациям – те подтверждали, что угроза экологии всё-таки существует

Напряжённость в Панкисском ущелье нарастала с утра 21 апреля, когда после долгих переговоров, длившихся почти год, грузинская инвестиционная компания "Пери" ввела в окрестности села Биркиани строительную технику и попыталась начать строительство микро-ГЭС мощностью в 5 МВт. Все официальные разрешения у компании имеются, в том числе заключение государственного природоохранного ведомства. Но жители Биркиани и других чеченских сёл ущелья этим заключениям не верят. Они опасаются, что, какой бы маленькой ни была ГЭС, для работы которой, как предполагает проект, не требуется плотина, все равно местная река Алазани обмельчает, и сельчанам может не хватить воды не только для полевых работ, а, возможно, и для питья.

Правительство опровергало эти опасения, приводило доводы о безвредности строительства для окружающей среды и самих сёл. Но жители больше верили неправительственным организациям – те неоднократно подтверждали, что угроза экологии всё-таки существует. При этом в ущелье Хадори уже действуют две более крупные ГЭС, но инвестор задумал построить "Хадори-3" не в верховьях Алазани, а непосредственно у села Биркиани.

Как начиналось "Панкисское сражение"

Отдельные стычки переросли в полномасштабное сражение

Жители села окружили строителей, а также патрульных полицейских, направленных на место работ по просьбе министерства экономики и устойчивого развития. Это стало первым решением нового министра Натии Турнавы. Судя по всему, она понимала, что строителей встретят неприветливо. Однако столь масштабного сопротивления сельчан никто не ожидал: обитатели Биркиани, к которым присоединились жители ещё двух чеченских сёл – Джоколо и Дуиси, выдворили полицейских и рабочих с места строительства. Тогда МВД приняло решение направить в ущелье сотни бойцов спецназа.

Именно в этот момент отдельные стычки переросли в полномасштабное сражение на открытой местности. Участники акции протеста бросали в спецназовцев камни с криками "Аллаху акбар", пытались сокрушить их щиты ударами палок. Затем десятки чеченцев-кистинцев (так называют уроженцев Панкисского ущелья) обошли строй спецназа, прорвались к строительной технике и подожгли экскаватор.

Также они забросали "коктейлями Молотова" патрульные машины полиции. В ответ полицейские применили слезоточивый газ, но на открытой местности, по сути в поле, он оказался неэффективным. Спецназовцы стреляли резиновыми пулями, однако не смогли продвинуться вперёд, в сторону села, по сути, лишь обороняя самих себя.

Час спустя на место событий прибыл министр внутренних дел Георгий Гахария. После переговоров со старейшинами он сообщил журналистам, что строительство ГЭС не будет возобновлено до тех пор, пока в пользу этого строительства не выскажется абсолютное большинство жителей Биркиани и Панкисского ущелья в целом. Одновременно министр распорядился полностью вывести из ущелья части специального назначения.

Власти, по сути, отступили, и оппозиция сразу обрушилась на правительство премьера Мамуки Бахтадзе с обвинениями. Зачем надо было обострять ситуацию, начинать строительные работы, несмотря на недовольство населения? Зачем вводить в регион спецназ, подвергать опасности как полицейских, так и мирных жителей, если в итоге всё вернулось на круги своя?

"Правительство ухитрилось одновременно показать и несправедливость власти, и её слабость", – сказал Радио Свобода один из лидеров оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия" Давид Дарчиашвили. По его словам, "власти применили силу, но эта сила была разбита волей населения". Оппозиционер убеждён, что нынешняя власть "катастрофически быстро теряет легитимность", и единственный выход из создавшейся в стране ситуации – смена власти.

Внешнее влияние

Кавказовед Мамука Арешидзе уверен, что произошедшее в Панкиси – "двусторонняя провокация" экстремистских сил в самом ущелье и подыгравших им грузинских чиновников, решивших направить во взрывоопасный регион части специального назначения. "Со стороны радикалов эта была проба сил", – заявил Арешидзе. По его словам, для определённой группы лиц в самом Панкиси строительство ГЭС – это "только повод". "Властям удалось разрядить ситуацию, но всё это чревато последствиями, поскольку кое-кто почувствовал свою силу", – сказал собеседник Радио Свобода, уточнив, что имеет в виду "радикалов, принадлежащих к определённым религиозным течениям".

Они не могут вернуться домой, поскольку, согласно грузинскому законодательству, их ждёт суд и тюрьма

Панкисское ущелье, находящееся у российско-грузинской границы, получило широкую известность с 1990-х годов, когда там скрывались чеченские полевые командиры – участники обеих войн в Чечне. Среди них был и отряд Руслана Гелаева. Выходцами из Чечни были некоторые полевые командиры запрещённой в России организации "Исламское государство" – например, "министр обороны" ИГ Абу Умар Аш Шишани (Тархан Батирашвили), убитый силами антитеррористической коалиции.

Эксперт по терроризму Нино Бурчуладзе отметила в интервью Радио Свобода, что для значительной части участников протеста в Панкисском ущелье строительство микро-ГЭС, возможно, было лишь поводом, а истинные причины их недовольства лежат глубже. "С 2012–13 годов многие панкисцы уехали воевать в Сирию. Сейчас "Исламское государство", можно сказать, почти полностью разгромлено, но они не могут вернуться домой, поскольку согласно грузинскому законодательству их ждёт суд и тюрьма". По мнению Нино Бурчуладзе, близкие бывших бойцов так называемого "халифата" недовольны тем, что их мужей, братьев, сыновей грузинские власти не пускают обратно в Панкисское ущелье.

Кроме того, Бурчуладзе не исключила, что в последних событиях учувствовали и люди, имеющие тесные связи с Чечнёй. "У Рамзана Кадырова есть в Панкиси пусть небольшая, но влиятельная "группа поддержки", – уверена она. По словам эксперта, "по крайней мере один человек из каждой панкисской семьи живёт и работает в Чечне, а это обстоятельство не может не оказывать влияния на ситуацию".

Несмотря на грозные заявления министра внутренних дел, пока ни один из участников столкновений с полицией не арестован. В селе Биркиани состоялось общее собрание жителей, на котором принято обращение к властям с предупреждением: если кто-либо из обитателей ущелья будет арестован по обвинению в сопротивлении полиции, население вновь поднимется для выражения протеста, и события могут принять ещё более непредсказуемый характер.