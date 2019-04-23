Forbes опубликовал список самых дорогих особняков россиян в Лондоне

Издание Forbes опубликовало список самой дорогой лондонской недвижимости, которой владеют россияне.

В списке 29 объектов. По данным Forbes, наиболее дорогой из них принадлежит бывшему губернатору Чукотки и владельцу "Челси" Роману Абрамовичу. Трёхэтажный дом на улице Кенсингтон-Пэлас Гарденс, панораму которой нельзя увидеть на картах Google, оценивается сегодня в 170 миллионов фунтов. Абрамович приобрёл его в 2011 году, а в 2014-м особняк вошёл в десятку самых дорогих домов мира по версии CompareCamp.

Абрамовичу принадлежит ещё один объект недвижимости из списка Forbes: апартаменты на Лотс Роад площадью 557 квадратных метров и стоимостью в 30 миллионов фунтов.

На втором месте в списке – особняк начала 20-го века стоимостью 150 миллионов фунтов, который считается самым большим после Букингемского дворца частным домом в Великобритании. Некогда он принадлежал жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, а сейчас – владельцу "ФосАгро" и бывшему члену Совета Федерации от Мурманской области Андрею Гурьеву.

Гурьеву также принадлежит пятиэтажный пентхаус в небоскрёбе в центре Лондона стоимостью 60 миллионов фунтов. По данным Forbes, три года назад российский миллиардер начал там ремонт. В числе прочего он планировал разместить в пентхаусе православную часовню.

Замыкает тройку самой дорогой лондонской недвижимости, которой владеют россияне, – имение в Беркшире площадью 80 гектаров, купленное экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным, объявленным Россией в международный розыск. Его сегодняшняя стоимость оценивается в 150 миллионов фунтов.

В список Forbes также вошли: отель в центре Лондона, купленный вице-президентом "Лукойла" Леонидом Федуном и переданный в управление его сыну Антону (сейчас здание стоит около 100 миллионов фунтов); 6-этажный особняк бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Чернухина стоимостью 85 миллионов фунтов; дом бывшей жены экс-члена Совета Федерации Владимира Слуцкера Ольги Слуцкер, предположительная цена которого – 70 миллионов фунтов; два особняка Алишера Усманова. Первый из них, 19-го века, был куплен у бывшего эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Тани, второй – 16-го века, некогда принадлежал одному из богатейших людей мира, американскому нефтяному магнату Жану Полу Гетти. Общая стоимость приобретённой Усмановым недвижимости оценивается в 115 миллионов фунтов.

Относительно скромными лондонскими особняками владеют близкие к руководству России миллиардеры Олег Дерипаска и Игорь Шувалов. Шестиэтажный дом президента "Русала" оценивается в 30 миллионов фунтов, а дом площадью 500 квадратных метров в пяти минутах от Вестминстерского дворца, принадлежащий бывшему вице-премьеру правительства России, – в 10 миллионов.

По совокупной же стоимости приобретённой в Лондоне недвижимости лидером является один из самых непубличных бизнесменов России, бывший топ-менеджера "Газпрома" Андрей Гончаренко. Стоимость трёх особняков, оформленных на его имя, оценивается в 260 миллионов фунтов.

Издание Forbes отмечает, что для каждого объекта из списка с помощью экспертов, работающих с недвижимостью в Лондоне, была определена наиболее консервативная стоимость. В реальности "она может быть выше, но вряд ли ниже", утверждают журналисты.