В Латвии утвердили перевод всех школ на обучение на латышском языке

Конституционный суд Латвии признал соответствующим основному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Заместитель председателя суда Санита Осипова объявила, что решение это окончательное и оспариванию не подлежит.

В 2018 году президент Латвии Раймондс Вейонис подписал поправки к закону об образовании, согласно которым школы национальных меньшинств, большинство из которых русские, с 2020 года будут постепенно переходить на латышский язык обучения. Поправки также предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных учебных заведениях.

По данным доклада комитета Совета Европы по выполнению конвенции о защите национальных меньшинств, в Латвии проживает почти 223 тысячи выходцев из бывшего СССР, которым в Латвии предоставлен особый юридический статус "неграждан", и 56 с половиной тысяч граждан других стран, три четверти из которых – граждане Российской Федерации.

Дома на латышском языке говорят чуть больше 62 процентов от всего населения страны, на русском – чуть больше 37 процентов.

При этом 90 процентов русскоязычных граждан владеют латышским языком.