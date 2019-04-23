"Отношения стабильно плохие". Почему Москва и Минск ссорятся вновь

Экономический и политический конфликт Москвы и Минска приобретает новые масштабы. Пока в России закапывают ввезенные из Белоруссии санкционные яблоки, Белорусская нефтяная компания (БНК) заявляет, что рассчитывает до конца 2019 года организовать альтернативный российскому импорт нефти. А белорусский МИД утверждает, что российскому послу Михаилу Бабичу буквально за несколько месяцев успешно и эффективно удалось "разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов".

Белорусская нефтяная компания рассчитывает до конца этого года организовать импорт нефти через порты Балтии или Украины, заявил заместитель директора БНК Сергей Гриб. "В мире существует 18 сортов нефти, которые можно перерабатывать на наших предприятиях. В настоящее время рассматриваются три варианта ее поставки", – сказал Гриб. Один из них – через морские порты стран Балтии, второй – через Одессу и нефтепровод Одесса – Броды на Мозырский НПЗ на юге Белоруссии.

Это заявление стало результатом нескольких сенсационных событий, которые произошли впервые за десятилетия белорусско-российских энергетических отношений. 21 апреля официальный Минск принял решение временно ограничить экспорт нефтепродуктов. Это связано с частичным прекращением работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которые, как утверждает белорусская сторона, поступила партия некачественной российской нефти: уровень хлоридов в ней вырос в 20 и более раз.

Российская сторона признал факт поставки некачественной нефти. Переговоры, в том числе о компенсации, назначили на 23 апреля. Белорусская сторона заявляет, что потери могут составить несколько сотен миллионов долларов. Недавно Россия отклонила предложение Минска увеличить тариф на транзит нефти сразу на 23,1% в связи с мерами экологической безопасности.

Обострение нефтяных отношений произошло на фоне новостей о конфликтах на продовольственном фронте. Россия ввела новые ограничения на импорт продуктов питания из Белоруссии. В Смоленской области утилизированы фрукты, ягоды и овощи, которые прибыли из соседнего государства, но происходят, как заявляет российская сторона, из "санкционных стран". На смоленском полигоне, по данным Росссельхознадзора, было уничтожено 105 тонн растительной продукции: 94 тонны яблок, более 10 тонн клубники, почти 800 килограммов груш, 186 кг томатов и 103 кг зеленого лука. Их измельчили и закатали в землю.

То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", – заявил 11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Очевидно, что экономические войны стали только видимой частью более глубоких политических противоречий между Минском и Москвой. Довольно широкий резонанс с СМИ и социальных сетях получил недавно опубликованный доклад "Принуждение к «интеграции»: ползучее наступление России на суверенитет Беларуси", представленный в Варшаве экспертной сетью iSANS. В документе подробно и с многочисленными примерами описывается опасность, которую представляют для Белоруссии гибридные операции России. Проведенное исследование показало, что Россия оказывает активное, серьезное и нарастающее давление на информационное и общественное поле Белоруссии через различные каналы.

"В последние месяцы это наступление приобрело характер «гибридной войны, – заявляет группа международных и белорусских экспертов, авторов документа. – Государственные, квазичастные и неправительственные инициативы образуют широкую систему влияния, направленную на так называемую «глубокую интеграцию» Беларуси с Россией, а по сути – на принуждение к отказу от независимости и суверенитета. Именно такой, а не силовой сценарий поглощения Беларуси Россией представляется наиболее вероятным.

Пророссийское воздействие ведется целенаправленно и скоординировано, координируется администрацией президента России, финансируется из государственных и частных источников и осуществляется через российских и белорусских акторов, объединенных в несколько сетей. Массированная пропагандистская работа в СМИ и интернете сочетается с деятельностью разнообразных экспертных, дискуссионных и молодежных объединений и парамилитарных групп", – сказано в исследовании.

Очевидно, что с подобными выводами знаком и Александр Лукашенко, который во время ежегодного президентского послания в пятницу, 19 марта, отвлекаясь от текста, сделал резкую ремарку, как всем стало понятно из контекста, в адрес российского посла в Беларуси Михаила Бабича. "Кроме вот этот дохлой нашей оппозиции, не настоящей, а дохлой, так называемой оппозиции – вы посмотрите, кто у нас разного рода странички открывает и создаёт странички в социальных сетях. Тут и соседи нам помогают, и те, кто в Беларусь приехали работать. Так вот тем надо сначала мозги вправить. Приехал в страну – работай, как надо. Не хочешь работать – раз предупредили, второй раз – вышвырнули из страны".

Не хочешь работать – раз предупредили, второй раз – вышвырнули из страны

Действительно, полемика посла Бабича с белорусскими властями достигла неординарных масштабов и тона. Бабич заявил по поводу вышеприведенных слов Лукашенко, что "всё сказанное президентом не имеет под собой ни малейших оснований". На это начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз ответил: "Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо (Михаил Бабич до этого работал полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе – РС), и независимым государством… В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев".

Белорусский политолог Андрей Поротников, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog в интервью Радио Свобода заявил, что белорусско-российские отношения на текущий момент "стабильно плохие", а риторика официального Минска становится "всё более базарной":

– Я бы не сказал, что мы наблюдаем "обострение" в белорусско-российских отношениях. Торговые споры – это уже давно не что-то неординарное, а норма. По поводу нефти не до конца ясна причина, стороны ссылаются на технические аспекты проблемы. Я пока не готов утверждать, что имеет место факт диверсии или саботажа. Стоит напомнить, что нефтепровод "Дружба" – это магистральный нефтепровод, по которому поставляется нефть дальше, на Запад. Поэтому возникает вопрос о доверии к России как к поставщику товара надлежащего качества со стороны западных потребителей. Так что тут скорее всего действительно имел место технический сбой.

Белорусско-российские отношения не текущий момент стабильно плохие. Риторика официального Минска постоянно ужесточается, становится всё более базарной и менее дипломатической. А это свидетельство того, что раздражение Минска нарастает, и значит, предпосылок для нормализации отношений с Москвой, по крайней мере, на условиях белорусских властей, не просматривается.

– Раньше, когда Минск повышал градус противостояния, Москва обычно шла на уступки. А сейчас Кремль отвечает тем же, если не менее резко. Это можно считать чем-то новым в белорусско-российских отношениях?

Все вопросы будут решаться через Бабича

– Новым можно назвать резкое снижение уровня двусторонней коммуникации. Раньше проблемные вопросы обсуждались и решались на высшем уровне. После назначения Михаила Бабича, который является в первую очередь не послом, а спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству з Беларусью, официальному Минску был дан чёткий знак: вся коммуникация, все вопросы будут решаться через Бабича. Мол, это ваш уровень, а не первые и даже не вторые лица в российском государстве.

Статус посла приблизительно соответствует рангу заместителя министра. То есть произошёл резкий перевод коммуникации с белорусскими властями на гораздо более низкий уровень. Для Минска это качественно новая ситуация: как на это реагировать, здесь не понимают. Так что подоплека раздражения в том числе – непонимание поведения российских властей, – считает белорусский политолог Андрей Поротников.