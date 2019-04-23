В Туле предпринята попытка поджога дома активистки КПРФ

В ночь с 20 на 21 апреля в Туле неизвестный бросил четыре "коктейля Молотова" в дом гражданской активистки Марины Толкачёвой. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на пресс-секретаря регионального отделения партии КПРФ Веру Серебрякову.

Нападение произошло рано утром, когда все спали. Жильцов разбудила лаявшая собака. Огонь потушили с помощью огнетушителя.

Марина Толкачёва написала заявление в полицию, где ей было высказано предположение, что злоумышленник вряд ли будет найден и посоветовали "потише жить".

В Туле Толкачёва организовывала митинги против "мусорной" реформы, участвовала в акции против повышения пенсионного возраста. В последние несколько лет она защищает права жителей улицы Лескова, на которой живет и сама. По оценкам активистов, местные власти нарушили строительные и экологические нормы, приняв в экспуатацию четырехэтажный жилой дом.

Толкачёвой неоднократно поступали угрозы в связи с ее деятельностью. Недавно неизвестные избили ее мужа. В сентябре 2019 года в Туле пройдут выборы в городскую думу. Толкачёва выдвинута кандидатом от партии КПРФ.