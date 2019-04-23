Правозащитный центр "Мемориал" обратился к главе Конституционного суда России Валерию Зорькину, предложив предоставить суду экспертное заключение по жалобам трёх детей репрессированных москвичей, которым не дают вернуться в город.

Жалобы в Конституционный суд после долгих судебных разбирательств в нижестоящих инстанциях подали в марте этого года Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева.

Известно, что родителей Мейсснер, которой сейчас 69 лет, в 1941-м году выслали из Москвы в Казахстан как лиц немецкой национальности, а отца 70-летней Михайловой в 1939-м году арестовали по обвинению в подготовке к контрреволюции и отправили из столицы в Магадан. Сейчас две дочери репрессированных проживают в Кировской и Владимирской областях соответсвенно.

В "Мемориале" отмечают, что "по закону репрессированные и члены их семей имеют право на получение жилья в случае возвращения на прежнее место жительства, но на практике они добиться этого не могут. Для жертв репрессий не предусмотрен первоочередной порядок получения жилья, а в общей очереди в Москве получить квартиры они смогут, когда им исполнится 102–104 года".

"Мемориал" также предложил главе Конституционного суда Зорькину направить своего представителя на заседание по жалобам детей репрессированных, если таковое состоится. На момент обращения правозащитного центра решение о том, будут ли эти жалобы рассмотрены, КС не принял.

Ранее к Зорькину в связи с жалобами детей репрессированных москвичей обратился председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.