В Боснии и Герцеговине убит бизнесмен Славиша Крунич

В Боснии и Герцеговине убит известный в этой балканской стране бизнесмен Слависа Крунич. 22 апреля убийцы подстерегли автомобиль Крунича вблизи его дома, к северу от города Баня-Лука, административного центра Республики Сербской. Свидетель произошедшего в селении Гламочани рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что слышал автоматную очередь и, возможно, ответный огонь. По словам свидетеля, полицейский патруль сразу прибыл к месту происшествия.



Новостной портал города Баня-Лука сообщил, что Крунич был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. В перестрелке погибли телохранитель бизнесмена и один из нападавших – Желько Ковачевич, рецидивист, отбывший в своё время 11-летний тюремный срок за воровство и кражу со взломом.



Полиция сообщила, что несколько человек, предположительно причастных к убийству бизнесмена, арестованы на территории Республики Сербской. Посольство США в Сараеве заявило в Тwitter, что "шокировано жестоким убийством Крунича". Ранее Крунич, серб по национальности, подвергался давлению за независимую хозяйственную политику, нежелание участвовать в коррупционных схемах и практику найма на работу, наряду с сербами, боснийских мусульман и хорватов. Крунич был владельцем охранного агенства Sector Security и сети пекарен "Житотека".



Международная антикоррупционная организация Transparency International считает Боснию и Герцеговину одним из самых коррумпированных государств Европы. В 1990-е годы эта страна пережила тяжелый вооруженный конфликт на этнической почве, жертвами которого стали, по разным данным, от 100 до 200 тысяч человек.