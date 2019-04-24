Трамп не хочет, чтобы его сотрудники давали показания в Конгрессе

Президент США Трамп настроен против того, чтобы его помощники явились в Конгресс по вызову демократов и комментировали детали отчета спецпрокурора Мюллера по вмешательству России в предвыборную кампанию 2016 года.

“Мы и так уже сполна сотрудничали с Мюллером", - заявил Трамп в интервью The Washington Post. "Продолжать делать это не имеет смысла, поскольку Конгресс расколот на непримиримые лагеря, и единственная цель демократов — это постановка политических шоу“, - сказал президент США.

Речь идет, в частности, о вызове в Конгресс бывшего юрисконсульта Белого дома Дона МакГана и действующего генерального прокурора Уильяма Барра.

По словам Трампа, несмотря на все сомнения по поводу расследования Мюллера, он не прибегал к своим президентским прерогативам, хотя легко мог это сделать, и не препятствовал тому, чтобы люди из его администрации беседовали со следователями, подчеркнул Трамп.

Во вторник же стало известно, что Дональд Трамп запретил всем представителям администрации участвовать в ежегодном торжественном банкете, который устраивает Ассоциация корреспондентов Белого дома. Сам президент тоже будет его бойкотировать — третий год подряд.