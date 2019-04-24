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Сбербанк покупает 46,5 процентов акций Rambler Group

Глава Сбербанка Герман Греф

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Российский государственный банк Сбербанк станет владельцем 46 с половиной процентов акций интернет-холдинга Rambler Group. Стороны подписали юридически обязывающие документы, закрыть сделку они планируют после согласования с Федеральной антимонопольной службой. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Сумма сделки не уточняется. Источники РБК и "Коммерсанта" ранее сообщали, что банк вложит в Rambler Group около 11 миллиардов рублей. Нынешние акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, говорят источники "Ведомостей".

Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group. Интернет-холдинг на полученные средства сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов, в том числе в онлайн-кинотеатр Okko. Ранее представители Rambler Group указывали, что ведут переговоры со Сбербанком о реструктуризации своих долгов, которые исчисляются миллиардами рублей.

На базе Rambler Group компании намерены создать нового "лидера российского рынка медиа и развлечений", говорится в релизе. Экосистема Сбербанка дополнится такими интернет-ресурсами: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, "Rambler.Касса" и другими. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" — в сделку не войдет.

Президент Сбербанка Герман Греф назвал соглашение "знаковым" для всего российского медиа рынка. Цифровыми ресурсами Rambler Group ежедневно пользуется более 9 миллионов россиян, отметил он. Сделка, по словам Грефа, позволит обогатить экосистему Сбербанка уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов.

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