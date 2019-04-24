Крымские виноделы могут остановить производство на шесть-девять месяцев из-за дефицита бутылок. Об этом говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексея Липко депутату Госдумы Дмитрию Белику, с которым ознакомился РБК.

Нехватка бутылок может возникнуть из-за того, что у одного из двух ключевых предприятий, поставляющих бутылки в Крым, акционерного общества "Кавминстекло", сменился владелец. Теперь компания принадлежит американским акционерам, которые уже заявили, что прекратят поставки на аннексированный Россией украинский полуостров из-за санкций США.

При этом восполнить поставки за счет второго поставщика бутылок "Русджама" невозможно, так как его мощности загружены, а ассортимент стеклотары недостаточно широкий.

По словам Липко, производители вин могут понести "колоссальные убытки" в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму. Липко называет ситуацию "критической".

В ассоциацию виноградарей и виноделов "Севастополь" входят ключевые производители вина в Крыму, в том числе Севастопольский винный завод, "Золотая Балка", "Бельбек" и Alma Valley.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик уже направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генеральную прокуратуру России и Министерство промышленности и торговли, а также полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Весной 2014 года после аннексии Крыма США, Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции в отношении России.