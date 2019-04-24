Новосибирский суд вынес приговор трём местным активистам движения "Артподготовка", которых обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков в городе, сообщило в среду издание "Коммерсантъ-Сибирь".
Бывшего милиционера Александра Комарова приговорили к трём годам колонии общего режима, Анатолию Плотникову дали два года шесть месяцев лишения свободы условно. Третьего обвиняемого Вячеслава Добрынина суд направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
По данным материалов следствия, массовые волнения должны были произойти в Новосибирске в ноябре 2017 года. В случае разгона протестующих предполагалось забрасывать сотрудников правоохранительных органов "коктейлями Молотова" и применять слезоточивый газ.
Целью акции якобы был захват аппаратной государственного телеканала "Новосибирск". По версии следствия, активисты собирались организовать трансляцию обращения основателя движения Вячеслава Мальцева.
- По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, в 2017 году 39-летний участник "Артподготовки" вместе с еще двумя жителями Новосибирска 56 и 51 года опубликовали в интернет-мессенджере сообщения с призывами к массовым беспорядкам в Новосибирске 4 и 5 ноября 2017 года.
- 5 ноября 2017 года полиция в Новосибирске задержала больше двух десятков человек, собравшихся в Первомайском сквере на "мирную прогулку". Оргкомитет "Русского марша" заявил, что сторонники Вячеслава Мальцева, создавшего "Артподготовку", и представители ряда националистических движений вышли в центр Новосибирска без плакатов, не выдвигали никаких требований и в целом вели себя не агрессивно.
- 9 ноября 2017 года в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении участника запрещенного в России объединения "Артподготовка". Его подозревают в призывах к массовым беспорядкам 4 и 5 ноября, а также подготовке к участию в них.
- Первое заседание суда над Добрыниным, Комаровым и Плотниковым состоялось 3 сентября в закрытом режиме. Подозреваемым, в зависимости от их роли, предъявлены обвинения в покушении на массовые беспорядки и в пособничестве в незаконном хранении оружия. В ходе заседания Анатолий Плотников признал вину. Добрынин и Комаров считают дело сфабрикованным.
- В середине сентября 2018 года Вячеслав Добрынин, находившийся в СИЗО № 1, объявил голодовку. Он хотел привлечь внимание общественности к судебному процессу. Через месяц после отказа в нескольких просьбах голодовку также объявил Комаров.
- "Артподготовка" – движение, организованное политиком Вячеславом Мальцевым, который неоднократно заявлял о необходимости революции в России. Сам Мальцев покинул Россию из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. "Артподготовка" признана судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в стране.
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