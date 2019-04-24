Новосибирский суд вынес приговор трём местным активистам движения "Артподготовка", которых обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков в городе, сообщило в среду издание "Коммерсантъ-Сибирь".

Бывшего милиционера Александра Комарова приговорили к трём годам колонии общего режима, Анатолию Плотникову дали два года шесть месяцев лишения свободы условно. Третьего обвиняемого Вячеслава Добрынина суд направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По данным материалов следствия, массовые волнения должны были произойти в Новосибирске в ноябре 2017 года. В случае разгона протестующих предполагалось забрасывать сотрудников правоохранительных органов "коктейлями Молотова" и применять слезоточивый газ.

Целью акции якобы был захват аппаратной государственного телеканала "Новосибирск". По версии следствия, активисты собирались организовать трансляцию обращения основателя движения Вячеслава Мальцева.