"Настоящий о настоящем": в сети обсуждают колымский фильм Юрия Дудя

В центре внимания на этой неделе - документальный фильм Юрия Дудя о Колыме.

Автор собрал миллионы просмотров и множество хвалебных отзывов.

Николай Кононов:

Сколько сил и времени положено, чтобы знание о советском терроре не заметалось под коврик, не обрамлялось сталинской индустриализацией, а также колбасой в каждом магазе — и напротив, стало массовым, максимально осязаемым, возбуждало рефлексию. И вот тему подхватила поп-звезда.

Сегодня фильм вышел. Преамбула звучит так: "Откуда у старшего поколения страх, почему они боятся, что даже за минимальную смелость обязательно прилетит наказание? Гипотеза: этот страх зародился еще в прошлом веке и через поколения добрался до нас."

Ок, заход спорный, но я всё равно вижу явный прорыв: историческое знание просочилось из науки в литературу, медиа, другие виды искусства и затем воплотилось в фильм на главном медиуме настоящего времени, YouTube.

Да и безотносительно вышесказанного, это неплохая теледокументалистика, посмотрите

Александр Цыпкин:

Спасибо Юрию Дудю за фильм о Колыме. В нем поднимается важнейший вопрос о страхе, нашем генетическом страхе идти против течения, быть непохожими, иметь собственное мнение, страхе прилипшем к нам с жутких времен сталинизма. Оттуда же у ряда сограждан идет страстное желание побыть конвоирами, палачами и изуверами. Юрий Дудь взял новую высоту. Возможно самую нужную сегодня.

Алексей Малаховский:

Надеюсь, что фильм Дудя «Колыма» будут показывать на уроках истории в школах. Все эти ужасы важно донести до юного поколения в доступной и яркой форме. Не каждый доберётся до рассказов Шаламова, «7000 дней в ГУЛАГе Штайнера» или «Крутого маршрута» в Современнике. А вот фильм Юры посмотрят миллионы молодых людей.

Красный Сион:



Не думал, что когда-нибудь такое скажу, но у Дудя первый нормальный выпуск передачи за все время проекта(видимо и последний). Он посвящен сталинским репрессиям.



Особо полезно его посмотреть несчастным людям, путающим омерзительный, гнусный, бесчеловечный сталинизм и советскую власть в целом.



Несправедливо репрессированный Королев пережил усатого тирана и мобилизовал все свои знания для создания космической отрасли, ставшей самой продвинутой в мире. Вот таким людям надо кланяться в ноги. А сталинистам тройной позор: за русофобию, советскофобию и оправдание массовых убийств.

Сергей Пархоменко:

Фильм "Колыма - родина нашего страха", который снял Юрий Дудь со своей группой, выложен на YouTube вчера, 23 апреля. К настоящей минуте его посмотрели 2 032 820 раз.

Два миллиона тридцать две тысячи восемьсот двадцать раз.

И это очень хорошо, просто очень.

Два миллиона тридцать две тысячи восемьсот двадцать раз люди узнали, что в лагерях ГУЛАГа побывало больше 20 000 000 человек, а погибло не менее 2 000 000 человек, и большинство из них не были ни в чем виноваты, а в дальнейшем были реабилитированы.

Два миллиона тридцать две тысячи восемьсот двадцать раз люди услышали, что отвратительно лживая фраза "А кто же написал четыре миллиона доносов?" - написана человеком, который не знал (или не захотел знать), что и доносов столько не было, потому что репрессии проводились по разнарядке, по плану, расчисленному на годы, на области, на районы, и по заранее составленным спискам, а те, что были - в огромном большинстве случаев были выбиты пытками, издевательствами, мучениями, унижениями, запугиваниями.

Два миллиона тридцать две тысячи восемьсот двадцать раз люди поняли, что эти репрессии были не результатом случайного стечения обстоятельств или защитой от внезапно обнаружившейся внешней угрозы, а частью хладнокровно составленного плана: нужны были бесплатные рабочие руки, нужно было сэкономить на содержании человеческого рабочего скота, нужно было держать всю страну в страхе и повиновении, нужно было удерживать свою преступную власть, сидя на горах этих трупов и на нескончаемых полях молчащих ртов этих зэков.

Два миллиона тридцать две тысячи восемьсот двадцать раз люди увидели, в каких адских условиях жили люди, в которых сталинское государство воспитывало только два всепоглощающих чувства: страх и покорность. И эти чувства должны были вытеснить - и в огромном большинстве случаев действительно вытеснили - все остальное: любовь, верность, дружбу, страсть к творчеству, надежду на лучшее, волю к победе, уважение к родителям, умиление детьми, веру в бога, надежду на справедливость.

Я очень надеюсь, что эти два миллиона тридцать две тысячи восемьсот двадцать раз - только самое начало пути этого фильма.

Алексей Навальный:

Ну вот прямо круто.

И в тему вечной дискуссии: должен ли журналист быть "нейтрален" и просто сухо описывать события ("диктофон на ножках") или может/должен вести миссионерскую деятельность.

Я всегда за второе и очень счастлив видеть прекраснейший пример действительно выдающейся журналистики.

Человек прямо декларирует: молодёжь ничего не знает о сталинских репрессиях. Воспринимаю это как вызов и щас всех просвещу.

Миллионов пять (а может и больше, судя по динамике) посмотрят. Из них 4,5 узнают много нового. Из них 4 запомнят это. 1 миллион после этого фильма будет вступать в споры с неграмотными олухами, которые, "Сталин сделал много хорошего, провел индустриализацию бла-бла". И многие из них смогут переубедить олухов примерами из этого фильма.

Так Дудь на наших глазах сделал один из крупнейших просветительских проектов по теме и немножко изменил общественное сознание.

Какой молодец.

Спасибо тебе, Юра.

Наталья Морарь:

Это должен увидеть каждый. Каждый.

Именно поэтому никому из новоиспеченных ютюб-блогеров не угнаться за Дудем - потому что он настоящий и говорит о настоящем.

Николай Подосокорский:

Дудь на глазах растет как профессионал и человек. Снял живой и нескучный фильм-путешествие про эпоху большого террора и современную глубинку. При том, что тема сталинских репрессий сейчас (когда даже Левада-центр вольно или невольно пытается всем привить любовь к Сталину своими одиозными опросами) очень непопулярная, и в отличие от интервью с рэперами, актерами и политиками, никакого профита она не несет. Хорошо, что понимание трагизма затрагиваемой эпохи на этот раз Дудю не отказало, и в фильме не только нет рекламных вставок, но даже содержится критика микрокредитных организаций. Смотрел и думал - вот бы Дудь снял продолжение "Колымы" - про политзаключенного Юрия Дмитриева, про советских диссидентов, про 68-й и 91-й годы. Все-таки это гораздо важнее, взрослее, гражданственнее, чем в сотый раз спрашивать очередного гостя: "сколько ты зарабатываешь?", "скольких сук ты трахнул?", "как ты относишься к геям?" и т.п.

Миша Козырев:

Хей, Хей, те, кто кривили физиономии от Дудя. Привет всем снобам, кто старались отметиться в постах с комментариями "смерть журналистике", "парню явно не хватает образования" и "как это отвратительно, всё про деньги да про размеры <членов>". Есть ли смелость признать, что вы были неправы? Есть ли силы сказать "да, такого не ожидал"? Ведь с заработанным ресурсом можно было двинуть куда угодно. Понимаете ли, что он своими программами - от Балабанова до русских в Голливуде, от рок-фестиваля в Лужниках до вот этого трагического выпуска делает для русской журналистики сегодня больше, чем кто бы то ни было? Юра - выдающийся журналист, слышащий время, чувствующий сердцем и продолжающий традицию настоящей искренней публицистики.

Ксения Лученко:

Посмотрела Дудя про Колыму. Я давно уже ничего не читаю и не смотрю на две темы - ГУЛаг и Холокост. Всё уже читала и видела. И слышала, что самое важное, в устных рассказах. Не могу просто больше.

Но Дудь-то каков! Такой добротный классический документальный фильм. И без всякого мельтешения и заигрывания. И избежал искушения жать на эмоции, как это теперь принято (подозреваю, что высокое качество всей работы от этого избавляет). И миссия у него крутая - сделать так, чтобы про это узнали люди, которые никогда не будут смотреть и читать то, что смотрели и читали мы.

Оба моих ребёнка, например, периодически приходят с выпученными глазами и суют мне чатики с приятелями и одноклассниками о том, что Сталин "зато" войну выиграл, взял с сохой, оставил с бомбой, сильная страна была, у нас просто так не сажают и тп - ну как таксисты примерно. В отсутствие аргументов обе стороны переходят к тупым оскорблениям. А тут вот - аргумент на два с лишним часа. И Дудь в качестве Вергилия в аду.

И как здорово, что теперь можно не связываться с каналами, заявками, совещаниями, одобрениями, бюджетами, откатами и продакшнами. А можно как-то иначе, и снимать то, что хочешь и считаешь нужным. Без всякого оправдания кровавым режимом.

Я только не понимаю, как при таком морозе и ветре у них дроны работали? В таких условиях так красиво сняли.

Анна Трефилова:

Просто с ума сойти. «Вечерняя Москва» в лице юной девы пишет про фильм Дудя так: «Может, это неплохо, но материал о ГУЛАГе длиной 2 часа 17 минут — перебор»

Чего?? «2 часа 17 минут о ГУЛАГе - перебор». Перебор. Слишком, да. Было бы хотя бы час. А то два. Многовато.

Илья Красильщик:

Не смотрел еще фильм про Колыму (посмотрю), но решил почитать комментарии под ним. Очень удивился — там сплошь восторги и благодарности и ни одного обсуждения роли личности в истории. Вот это да.

Илья Клишин:

У меня, конечно, богатая и серьезно больная фантазия, но вот смотрю я нового Дудя про Колыму и ГУЛАГ и не могу никак ответить себе на вопрос, почему это не может произойти ещё раз. Напротив, как пишут на стикерах, где сталинист трахает нациста, «можем повторить».

Вы скажете, мир изменился, границы открыты, есть интернет, телефоны, камеры. Окей, время 23:30. Вам звонок в дверь. И стук ещё. Вы спрашиваете, кто. Вам называют спецслужбу, показывают какую-то бумагу. Предупреждают, что сопротивление бесполезно. Вы успеваете написать в фейсбук, что за вами пришли. Дверь доламывают, вас скручивают, сразу же бьют, отбирают телефон. В эту же минуту то же самое происходит ещё в 500 квартирах Москвы. Оставшиеся четыре с половиной независимых издания на завтра заблокированы, их журналисты тоже арестованы. Включен суверенный интернет. И что, расскажите мне, вы, если это пришли не к вам вчера ночью, пойдёте назавтра на Манежную площадь протестовать? Будете жаловаться в ООН, Красный Крест и газету Нью-Йорк Таймс. Сможем отправить им совместную открытку с Колымы, судя по фильму Дудя там ещё много места. Впрочем, открытка может быть электронной, в XXI веке все же живём