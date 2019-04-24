В Москве 25 апреля состоится консилиум ученых, которые должны будут решить судьбу косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморском крае, сообщила пресс-служба Greenpeace в России. Специалисты изучат отчёт команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто. Он исследовал состояние животных и считает, что всех их можно освободить в ближайшее время.

"Предварительный отчет с рекомендациями о том, каким образом необходимо выстроить работу по реабилитации животных, команда предоставила в Минприроды, администрацию Приморского края и ВНИРО. Всех животных можно выпускать. Предварительные выводы говорят, что этим летом. Никаких признаков того, что они не могут быть выпущены в ближайшие месяцы, мы не обнаружили", – сообщил член команды Кусто, эксперт по морским млекопитающим Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко.

Причин держать китообразных в вольерах не видят и другие независимые специалисты. Старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени Ильичёва, член Совета по морским млекопитающим Сергей Рязанов считает, что всех животных нужно выпустить на волю, если их состояние это позволяет. По его словам, косаток лучше выпускать летом там, где они были пойманы, поскольку там концентрируются их кормовые объекты. А встреча с сородичами ускорит адаптацию.

Подготовка животных к выпуску не займёт много времени. Косатки и белухи пробыли в неволи не так долго, чтобы разучиться охотиться. Ученым известны примеры, когда афалины, прожившие в дельфинарии 20 лет, на воле очень быстро начинали добывать пищу.

В "китовой тюрьме" находятся в основном молодые особи в возрасте пяти-семи лет. Их шансы на выживание очень высокие. Напротив, опасно, если косаток и белух не выпустят до августа, когда температура воды повысится и сопутствующие потеплению заболевания могут убить слабые особи.

Член команды Кусто, эксперт по морским млекопитающим Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко отмечал, что не видит пока деятельности в этом направлении со стороны отловщиков и властей.

"Данных о том, что животных готовят к возвращению в океан пока нет, и компании-отловщики продолжают тренировать их для продажи в океанариумы. Пока российские госорганы не сделают финальный окончательный шаг, отловщики не обязаны исполнять никакие рекомендации. Это их товар, их собственность, как они говорят, а менять они ничего не собираются", – заявил эксперт.