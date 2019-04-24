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Посол США: Москва должна прекратить дестабилизировать ситуацию

Авианосец США "Авраам Линкольн"

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Американские корабли в Средиземном мору помогут указать России на "прекращение дестабилизирующей деятельности по всему миру", если Москва надеется на улучшение отношений с Вашингтоном. Об этом после посещения авианосцев заявил посол США в России Джон Хантсман, говорится в сообщении военно-морских сил США. Посол назвал авианосцы ста тысячами тонн международной дипломатии.

На двух авианосцах находятся девять тысяч военнослужащих и размещаются 130 самолётов. Поддержку в Европе им оказывают союзники США по НАТО. Командующий военно-морских сил США в Европе Джеймс Фогго заявил, что американское военное присутствие в регионе необходимо для сдерживания возможного конфликта на фоне действий России в Сирии и Ливии.

Фогго также напомнил о захвате российскими пограничниками в ноябре прошлого года трёх украинских военных кораблей и захвате их экипажей у берегов аннексированного Крыма. Военных обвиняют в нарушении границы России. Киев называет действия россиян актом агрессии. США и страны Запада осудили действия Москвы и призывали к освобождению военнослужащих.

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