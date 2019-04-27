Я – скрипач, это не лечится! Эфир в 21:05

Алексей Айги В новом выпуске «Культа личности» – скрипач, композитор Алексей Айги.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 27 апреля 2019 года в 21.05
В гостях у Леонида Велехова музыкант Алексей Айги
Алексей Айги В новом выпуске «Культа личности» – скрипач, композитор Алексей Айги.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 27 апреля 2019 года в 21.05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.