Врача в Петербурге отстранили от работы из-за мельдония

В Санкт-Петербурге отстранили от работы врача, которая выписала несовершеннолетней спортсменке запрещённый препарат мельдоний и запретила занятия спортом. Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).



Проверка Генпрокуратуры выяснила, что медик не была специалистом по спортивной медицине. При этом она не допустила к занятиям спортом девять человек. Руководитель отделения лечебного учреждения получил дисциплинарное взыскание. Медика перевели на работу, не связанную с обследованием спортсменов. "Эхо Москвы" обращает внимание, что-то первый в России случай, когда за использование мельдония отстранён врач, а не спортсмен.



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило мельдоний в 2016 году. Одной из первых из-за использования запрещённого препарата дисквалифицировали теннисистку Марию Шарапову.



Российское антидопинговое агентство было дисквалифицировано в 2015 году за нарушение антидопинговых правил. В сентябре 2018 года Международное антидопинговое агентство восстановило российское ведомство в правах. Условием восстановления стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах российских спортсменов.