В Китае решили арестовать бывшего главу Интерпола

Верховная прокуратура Китая приняла решение об аресте бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя. Его обвиняют в получении взяток. Об этом говорится в сообщении ведомства. Дело передано в суд.

Хунвэй проживал во Франции. Его задержали в сентябре прошлого года в Китае при выходе из самолёта. Жена экс-главы Интерпола тогда заявила, что получила сообщение с намёком, что её супруг находится в опасности.

Французская полиция начала расследование, однако не нашла признаков того, что возможное преступление в отношении Хунвэя совершено во Франции. Позднее Интерпол сообщил, что получил заявление от Хунвэя о немедленной отставке с должности главы организации.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году. Он стал первым представителем Китая на этой должности. Сейчас организацию возглавляет представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.