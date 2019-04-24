В Китае решили арестовать бывшего главу Интерпола

Верховная прокуратура Китая приняла решение об аресте бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя. Его обвиняют в получении взяток. Об этом говорится в сообщении ведомства. Дело передано в суд.
Хунвэй проживал во Франции. Его задержали в сентябре прошлого года в Китае при выходе из самолёта. Жена экс-главы Интерпола тогда заявила, что получила сообщение с намёком, что её супруг находится в опасности.
Французская полиция начала расследование, однако не нашла признаков того, что возможное преступление в отношении Хунвэя совершено во Франции. Позднее Интерпол сообщил, что получил заявление от Хунвэя о немедленной отставке с должности главы организации.
Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году. Он стал первым представителем Китая на этой должности. Сейчас организацию возглавляет представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.
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