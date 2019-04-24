Литва запретила въезд отрицателю Холокоста Дэвиду Ирвингу

Литва запретила въезд в страну британскому публицисту и отрицателю Холокоста Дэвиду Ирвингу. По данным МВД Литвы, ограничение на въезд для британца будет действовать до 2024 года, сообщает агентство BNS.

Ирвинг планировал поездку по местам Второй мировой войны и преследования евреев в Польше и странах Балтии осенью.

Ирвинну 81 год. Он автор более 30 книг о периоде национал-социализма.

В 2006 году власти Австрии приговорили писателя к трём годам тюрьмы за отрицание Холокоста и преступлений нацистов против человечности. Спустя год его депортировали в Великобританию. Ряд стран запретил ему въезд на свою территорию.

После освобождения в интервью The Guardian Ирвинг заявил, что его отношение к Холокосту не изменилось. Британец утверждает, что газовые камеры Освенцима не существовали, а лидер нацистской Германии Адольф Гитлер якобы не знал об уничтожении евреев в Европе.