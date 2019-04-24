На стилиста Зверева составили протокол за пикет в защиту Байкала

Полиция составила протокол о нарушении правил проведения одиночного пикета на стилиста Сергея Зверева, который 4 марта вышел на Красную площадь с плакатом против строительства завода на Байкале.

По словам адвоката Зверева Екатерины Селезнёвой, обвиняемый в отделение полиции не пришёл, но от похода в суд не отказывается. Дело будет рассматриваться в Тверском суде 13 мая.

Звереву вменяют проведение пикета на прилегающих к Кремлю территориях. Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Его защита настаивает на том, что никакого административного правонарушения он не совершал.

Завод по производству бутилированной экологически чистой воды начал строиться в начале этого года недалеко от посёлка Култук на озере Байкал. Инициатором проекта выступила компания "АкваСиб", которая принадлежит китайскому инвестору. Предприятие получило разрешение на строительство в центральной экологической зоне, где возведение любых объектов запрещено.

Строительство вызвало общественный резонанс. Петицию против него подписали свыше миллиона человек. Инициативная группа "Спаси Байкал" подала заявление в прокуратуру.

27 марта Кировский районный суд Иркутска запретил продолжать строительство завода по розливу байкальской воды, удовлетворив требование Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора. Суд признал положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект строительства незаконным.

Компания "АкваСиб" обжаловала это решение, однако 2 апреля арбитражный суд оставил его в силе.