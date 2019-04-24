В Подмосковье задержали полицейских, до смерти избивших прохожего

В подмосковном Орехово-Зуево задержали троих полицейских, подозреваемых в избиении прохожего, который умер от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "превышение должностных полномочий с применением насилия".

Как сообщила "Интерфаксу" представитель областного ведомства, все трое подозреваемых – оперуполномоченные отдела полиции "Орехово-Зуево". Один из них уже арестован судом, двое других отправлены под домашний арест.

Ранее СМИ сообщали, что вечером 11 апреля сотрудники полиции Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов увидели на одной из улиц подмосковного города 46-летнего Сулли Юнусилау. Они стали приставать к прохожему, издеваясь над его внешностью и пугая задержанием. Мужчина попытался скрыться, но полицейские догнали его и жестоко избили. Спустя неделю в результате полученных травм потерпевший умер в больнице.

Погибший оказался отцом известного спортсмена – двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау.