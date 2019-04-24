В Петербурге задержали активистов, установивших бетонный мешок

В Санкт-Петербурге у здания городской администрации полиция задержала от 5 до 10 активистов, которые принесли 300-килограммовый бетонный мешок. Так жители комплекса "Новая Охта" отреагировали на вырубку сквера под строительство торгового центра. Вместе с активистами была задержана журналистка канала "Piter. TV".

Активистов вместе с корреспондентом доставили в отдел полиции №76. Позже их всех отпустили. Журналистку оштрафовали на 500 рублей. Местные жители неоднократно просили городские власти оставить им зеленую зону между кольцевой автомобильной дорогой (КАД) и проспектом Маршака.

По словам активистов, "Новая Охта" обозначена на карте как зеленая зона, на самом деле это строительный мусор, грязь, опасные дороги без тротуаров. Деревья выросли только на пустыре, который местные жители стремятся превратить в сквер, а чиновники – застроить.