В Ингушетии проходит обыск у одного из лидеров протестов

В Ингушетии проходят обыски у Ахмета Погорова – одного из лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней. Об этом "МБХ медиа" сообщил глава местного отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

По его словам, обыски начались в шестом часу утра в домах сопредседателя Всемирного конгресса Ингушского народа Ахмета Погорова и его братьев в городе Карабулак. Улица блокирована бронетехникой и вооруженными бойцами спецназа в масках. Находится ли в доме сам Ахмед Погоров, Муцольгов не знает.

Накануне домой к Погорову приходили сотрудники ФСБ, но не застали его и уехали.

В начале апреля Ахмет Погоров был оштрафован на 20 тысяч рублей из-за участия в митинге 26 марта.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против соглашения о границе с Чечней, впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией 27 марта. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски, более десяти активистов арестованы.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.

Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмет Погоров выступая на заседании Конституционного суда России в ноябре, заявил, что ингушский народ никогда не признает границы, установленной между республиками Евкуровым и Кадыровым.