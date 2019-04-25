Верховная Рада приняла закон об использовании украинского языка

Верховная Рада Украины приняла во втором, окончательном чтении законопроект "О функционировании украинского языка как государственного".

Документ поддержали 278 депутатов при необходимом большинстве в 226.

Президент Украины Пётр Порошенко ранее заявлял, что подпишет этот законопроект.

Документ предусматривает, что украинский язык является единственным официальным языком в стране, а те, кто будет стремиться ограничить его употребление, должны привлекаться к ответственности.

Документ устанавливает приоритет использования украинского языка во всех сферах общественной жизни. Он не распространяется на частные разговоры и на религиозные обряды.

Согласно документу, украинским языком должны владеть все госслужащие, судьи, сотрудники образовательных и медицинских учреждений. Заседания государственных органов должны вестись на украинском языке или, по крайней мере, с синхронным переводом на украинский.

Закон также уточняет правила использования украинского и иных языков в сфере образования и культуры, расширяет квоты использования украиноязычной продукции на телевидении и радио.

Газеты и журналы могут издаваться на других языках, но должны иметь и украиноязычные версии. В библиотеках, книжных магазинах и газетных киосках не менее 50 процентов продукции должно быть на украинском языке.

Законопроект поддержали видные представители национальной интеллигенции, а также почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

Против принятия закона выступила фракция "Оппозиционный блок", которую поддерживает значительная часть избирателей на востоке страны. Её представители заявили, что он раскалывает страну по языковому признаку, и сослались на недавнюю победу на выборах президента Владимира Зеленского, для которого вопрос защиты украинского языка не был приоритетным.

Сам Зеленский ранее заявлял, что должен "изучить" законопроект, чтобы дать ему оценку. Вместе с тем он говорил, что как президент будет защищать украинский язык. Родной язык Зеленского – русский, однако он владеет и украинским.

Закон, как ожидается, вступит в силу ещё до инаугурации Зеленского.

Конституция Украины предусматривает, что украинский язык является государственным. При этом государство гарантирует защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.