Следователи проверят жалобу актёра на пытки в полиции Грозного

Следственный комитет в Чечне возобновил проверку жалобы актёра грозненского театра имени Лермонтова Тимура Дебишева на избиения и пытки током в полиции. Об этом в четверг сообщила организация "Комитет против пыток". В ответе, полученном правозащитниками, утверждается, что проверкой заявления актёра с начала апреля занимается отдел по расследованию особо важных дел.

В январе стало известно, что Следственный комитет отказался возбуждать дело о пытках Дебишева. В правоохранительных органах сочли, что актёр якобы получил травмы, подравшись с "гражданскими лицами" у отдела полиции.

Тимур Дебишев обратился за помощью к правозащитникам в ноябре минувшего года. Он рассказывал, что его пригласили в отдел полиции в Грозном, где от него потребовали предоставить информацию о неких людях, употребляющих наркотики. Когда актёр отказался, его избили и стали пытать током. В тот же день в его квартире прошёл обыск, в ходе которого полиция на нашла запрещённых веществ. По словам Дебишева, после этого его вернули в отдел, снова избили, а отпустили только на следующее утро.

Актёр обратился в больницу, где у него зафиксировали многочисленные гематомы, а также следы от предполагаемого воздействия электрического тока.