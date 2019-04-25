"Проект": дело против экс-полпреда Ишаева возбудили из-за политики

Причины задержания бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда Президента России в Приморском федеральном округе Виктора Ишаева в прошлом месяце были "сугубо политическими", связанными с избирательной кампанией в Хабаровском крае в прошлом году - утверждает издание "Проект" со ссылкой на источники.

Ишаев был задержан 28 марта. Согласно первым неофициальным сообщениям, его обвиняли в причастности к хищениям леса. Затем, однако, появилась официальная версия о причастности Ишаева к хищению 5 миллионов рублей у "Роснефти". Экс-губернатор был отправлен под домашний арест. Сам он назвал обвинение абсурдным, заметив, что сумма невелика в сравнении с его доходами.

По данным издания "Проект", Ишаев на выборах губернатора Хабаровского края осенью прошлого года непублично поддержал кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Тем самым он пошёл против воли Кремля, который, как утверждается, оказывал поддержку тогдашнему губернатору Вячеславу Шпорту. Как пишет "Проект", по ряду свидетельств, именно Ишаев убедил Фургала перед вторым туром выборов отвергнуть предложение Кремля выйти из борьбы. Есть и ещё одна версия - о том, что Ишаев помог предотвратить возможные фальсификации на выборах.

По данным "Проекта", в президентской администрации также получили информацию, что Ишаев решил помочь оппозиции и на выборах в законодательное собрание края в этом году, что, как считают источники издания, могло предопределить его судьбу. При этом задачи "посадить" Ишаева нет, цель уголовного дела - "унизить" бывшего полпреда, говорят источники "Проекта". Издание не получило комментариев адвоката Ишаева и иных упомянутых им лиц.