Прокремлёвские активисты попытались сорвать награждение школьников

В Москве активисты прокремлёвских движений НОД и SERB попытались сорвать церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса исторических работ старшеклассников "Человек в истории. Россия – ХХ век".

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, прокремлёвские активисты собрались возле театра "У Никитских ворот", где должна была состояться церемония, и выкрикивали в адрес каждого заходящего в здание оскорбительные лозунги. Позже один из участников акции смог пройти в зал, где попытался сорвать проведение мероприятия. Полиция, которая не вмешивалась в происходящее в течение получаса, всё же вывела активиста из помещения, а также задержала на улице троих человек.

Два года назад активисты НОД и SERB уже пытались сорвать церемонию награждения конкурса "Человек в истории", проходившую в московском Доме кино. Возле входа они встречали каждого пришедшего криками "Национал-предатели!", а одного из членов жюри конкурса – писателя Людмилу Улицкую – облили зелёнкой. Тогда полиция никак не отреагировала на произошедшее.

Конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников "Человек в истории. Россия — ХХ век" ежегодно проводится правозащитным центром "Мемориал" совместно с Союзом краеведов России, Кафедрой региональной истории и краеведения РГГУ и Международным благотворительным фондом имени Лихачева.

Также среди организаторов и членов жюри конкурса – глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, писатель Людмила Улицкая, издатель Ирина Прохорова и поэт Лев Рубинштейн.