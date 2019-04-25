Сотрудника ФСБ судят за убийство жителя Кабардино-Балкарии

В Северо-Кавказском окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат потерпевшей стороны Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

По версии следствия, 5 апреля 2018 года майор Стерлягов и его сослуживец, находясь в командировке в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, напали на местного жителя Хусея Макитова, отказавшегося везти сотрудников ФСБ на своём автомобиле до места их проживания. Оба сотрудника находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате Стерлягов нанёс Макитову около 10 ударов ножом. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Также сотрудники ФСБ несколько раз ударили знакомого Макитова, который попытался вступиться за своего товарища. После этого Стерлягов вместе с сослуживцем убежали с места преступления.

В ходе предварительного следствия свою вину Стерлягов не признал. По его ходатайству уголовное дело рассматривается коллегией присяжных.

Согласно служебной характеристике, поступившей из войсковой части № 35690, Павел Стерлягов за время прохождения службы "зарекомендовал себя смелым и решительным офицером, имеет ранения, награжден медалью "За отвагу", а также имеет спортивные звания мастера спорта по рукопашному бою и кандидата в мастера спорта по боксу".