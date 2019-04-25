Научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить на волю всех косаток и белух, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков. По его словам, животные по состоянию здоровья, по физическому состоянию готовы для выпуска в естественную среду.



При этом российские и иностранные учёные полагают, что процесс адаптации животных перед выпуском может занять много времени. Конкретный план действий в институте планируют подготовить к началу мая. Там подчеркивают, что принципиальное решение по этому вопросу уже принято.



Ранее специалисты из команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто передали Минприроды России предварительный отчёт по ситуации с животными из "китовой тюрьмы". Группа российских и иностранных экспертов пришла к выводу, что косатки и белухи могут быть выпущены на волю.

8 апреля ученые ВНИРО и команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто в присутствии журналистов подписали соглашение о научном сотрудничестве по реабилитации и выпуску животных из "китовой тюрьмы".

4 марта эксперты установили, что из "китовой тюрьмы" исчезла косатка, которая выглядела самой больной при осмотре в январе. Зоозащитники заявили о том, что животное погибло. Отловщики настаивают, что косатка порвала сети и сбежала. Ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии подтвердили серьезное ухудшение состояния косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье всего за два месяца.

18 января в "китовой тюрьме" прошла проверка, организованная Приморским управлением Пограничной службы ФСБ России. К участию в проверке впервые были допущены независимые экологи. Дмитрий Лисицын позже рассказал редакции "Сибирь.Реалий" о том, что состояние животных ухудшается. Эти морские млекопитающие чрезвычайно тяжело переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами.

21 декабря следователи сообщили, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи, и сослались на поврежденные сети. Экологи рассказали редакции "Сибирь.Реалий", что самые слабые и истощенные детеныши белух просто погибли из-за условий содержания.

По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.

Две из четырех компаний, занимавшихся отловом косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в Приморье, признали, что добывали животных по заказу иностранных океанариумов.​