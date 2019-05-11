Гибридная война 1939 года. От битвы на Халхин-Голе до путинизма

80 лет назад – 11 мая 1939 года – отряд японской кавалерии в почти триста сабель, вооружённый также и пулемётами, атаковал монгольскую пограничную заставу на высоте Номон-Хан-Бурд-Обо. С этого момента принято вести отсчёт вооружённого конфликта, в России получившего название битвы на Халхин-Голе, а в Японии – сражении у Номон-Хана.

Постепенно набирая обороты, столкновение втягивало всё новые и новые силы с обеих сторон. Уже 31 мая 1939 года на третьей сессии Верховного совета СССР председатель совнаркома Вячеслав Молотов дал понять, что Красная армия готова к полномасштабным боям: "Кажется, уже пора понять, кому следует, что Советское правительство не будет терпеть никаких провокаций со стороны японо-манчжурских воинских частей на своих границах… Я должен предупредить, что границу Монгольской Народной Республики, в силу заключённого между нами договора о взаимопомощи, мы будем защищать так же решительно, как и свою собственную границу".

Завершившийся 15 сентября 1939 года заключением перемирия, до настоящего момента этот инцидент не получил однозначной трактовки в мировой историографии. О значении этого кровопролитного события рассказывает Хироаки Куромия – профессор университета Индианы (США). Круг его научных интересов чрезвычайно широк – от полуторавековой истории украинско-русского пограничья до сталинской индустриализации, и от японско-польского антисоветского сотрудничества спецслужб до нынешней войны на Донбассе. В настоящий момент историк собирает материал для книги "Сталин и Азия". По словам общепризнанного специалиста, не очень известная в Европе битва в азиатских степях стала одним из поворотных моментов в развитии всей цивилизации.

– Какие мифы в современной российской историографии существуют относительно этой битвы?

Искажавшиеся сведения подпитывают миф о том, что эта война стала сокрушительной и односторонней победой Сталина

– Официозная российская историография мало отличается от советской, то есть японская военщина, которая уже долго занималась всякими провокациями в пограничных зонах, хотела еще раз провоцировать военный конфликт, в этот раз у Халхин-Гола, на восточной границе МНР (Монгольской Народной Республики) с Маньчжоу-Го, марионеткой Японской империи. Мало кто сомневается в этой интерпретации. Очень интересно, что японская историография одинакова с российской в этой трактовке. Разница в том, что японцы утверждают, что не японская хунта в целом, а Квантунская армия, особенно её радикальные круги, хотели столкновения вопреки японскому правительству и японскому Генштабу. И россияне, и японцы согласны в том, что японцы потерпели поражение. До недавнего времени в России не были доступны сведения о подлинных людских потерях советских войск, а японские потери были преувеличены во много раз. Оказалось, что советские и монгольские потери – почти 24 тысячи – около семи тысяч убитых, свыше тысячи пропавших без вести, и более 15 тысяч раненых – были сравнимы с японскими или даже больше японских. Последние составляли более 17 тысяч – почти девять тысяч убитых и пропавших без вести, и около восьми с половиной тысяч раненых. Хотя эти данные не окончательные. Ранее искажавшиеся сведения подпитывают ещё один миф в российской историографии – о том, что эта война стала сокрушительной и односторонней победой Сталина.

– А какие популярные заблуждения об этом событии встречаются в Японии?

Сталин хотел отвлекать японские силы от Советского Союза, а Мао старался натравить китайских националистов против японцев, а не против себя

– Их два. Во-первых, японцы хотят думать, что Токио вообще не был ответствен за эту битву, но это мало убедительно, так как, хотя японское правительство не хотело столкновения, оно не смогло препятствовать Квантунской армии в эскалации боевых действий. Во-вторых, тот факт, что советские людские потери оказались гораздо больше, чем советские официальные данные, приводит японских ученых правых политических взглядов к абсурдному утверждению о том, что Япония якобы не проиграла войну, а победила в этом конфликте.

– Какова была общая стратегия коммунистов в Восточной Азии в 1920–1930-е годы, их отношение к Японии и Маньчжоу-Го?

– Это трудно сказать, потому что и китайские, и российские власти не рассекретили множество документов. Но можно утверждать, что Москва сильно хотела, чтобы Япония увязла в Китае, и что китайские коммунисты хотели сохранить свои силы, и чтобы их соперники, силы Чан Кайши, воевали против Японии. Таким образом, Сталин хотел отвлекать японские силы от Советского Союза, а Мао старался натравить китайских националистов против японцев, а не против себя.

– Какова была общая стратегия Японии в 1920–1930-е годы в Восточной Азии, её отношение к Советскому Союзу и Монголии?

В Японии мало кто доверял Советскому Союзу, потому что Москва проповедовала коммунизм и занималась пропагандой и диверсиями

– Япония была страной глубоко расколотой политически: за 20 лет в 1920–1930-х гг. существовало около 20 кабинетов, т. е. в среднем один кабинет министров в год. Не было японского фюрера или дуче. Было много политических течений в Японии, даже среди военщины не наблюдалось никакого единства. Все течения были согласны на то, что и СССР, и США, и Великобритания были возможными врагами. Правда, в Японии мало кто доверял Советскому Союзу, потому что Москва проповедовала коммунизм и занималась пропагандой и диверсиями – то, что сейчас называют гибридной войной. Много политиков и военных были страстно настроены против СССР. Но нельзя забыть, что были и сильные политические течения того мнения, что Япония должна и может искусно использовать СССР против англо-американских империалистов, т. е. они думали, что Япония и СССР могут дружно разделить Восточную Азию на свои сферы влияния. Они проводили тайные переговоры между собой, но ничего не получилось. Это – возможное разделение Восточной Азии – конечно, нам не удивительно в свете советско-немецкого договора 1939 года.

– Конфликт на Халхин-Голе возник спонтанно или являлся следствием долговременного замысла одной или обеих сторон?

С помощью агентов НКВД Москва успела привести Японию к поражению на поле битвы

– Российские историки утверждают, что японцы провоцировали военное столкновение, а японские историки утверждают, что японские авантюристы отреагировали слишком усердно на очередные пограничные вопросы, хотя кое-кто в Японии думает, что такая военная реакция соответствовала плану Квантунской армии. Я лично думаю, что для стратегических целей – т. е. отвлекать японскую военную агрессию от СССР и направить ее на юг – Москва хотела столкновения и, уничтожив или ослабив Квантунскую армию, показать Японии, что воевать с СССР бесполезно. С этой целью Москва использовала своего агента или агентов среди японцев и спровоцировала военный конфликт. Частично, с помощью агента или даже нескольких агентов НКВД и РУ Москва успела привести Японию к поражению на поле битвы. Я написал статью об этом несколько лет тому назад и опубликовал её в "Журнале славянских военных исследований". Надеюсь, что Москва рассекретит все архивные материалы о Халхин-Голе.

– В чём на поле боя или в воздухе проявились сила и слабость Красной армии и вооружённых сил Японии?

– Красная армия уже была хорошо моторизована и оснащена, а японская армия заметно отстала в этом отношении. Японцы сильно страдали на поле боя из-за этого. Советские воздушные силы в начале были почти совершенно уничтожены японцами, но потом летчики, которые воевали в Испании, приняли участие в боях, и положение для СССР выправилось.

– Каковы причины поражения Японии?

Жуков объявил, что японские солдаты воевали хорошо, а командиры оказались плохими

– Не полностью модернизированная японская армия, плохое военное командование, и нежелание японского правительства воевать настоящим образом. После битвы Жуков объявил, что японские солдаты воевали хорошо, а командиры оказались плохими.

Конечно, если, как я утверждал в своей статье, командир основной японской силы, 23-й пехотной дивизии, которая, кстати, была из новобранцев и не хорошо подготовлена, Мититаро Комацубара был советским агентом, понятнее, почему японцы проиграли. Советский шпион Комацубара руководил всей операцией японской армии на Халхин-Голе. Конечно, прямого доказательства нет, но косвенное доказательство я в своём тексте привёл. Его уволили из армии через несколько месяцев за это поражение, а 6 октября 1940 года он умер от рака желудка, хотя кое-кто утверждает, что он покончил жизнь самоубийством или даже его убили.

– Какая реакция на бои на Халхин-Голе наблюдалась в прессе Европы и Америки, в тамошних политических кругах? На чьей стороне – японской или советской – находилось общественное мнение?

Мировое общественное мнение было равнодушно: советские коммунисты и японская военщина уничтожают друг друга

– Я не исследовал эту тематику глубоко, но думается, что мировое общественное мнение вообще было равнодушно: советские коммунисты и японская военщина уничтожают друг друга. В этом не было беды. Однако в США из-за сильного антияпонского общественного мнения – а это относится к соперничеству в Китае между Японией и США – американское правительство было на стороне Москвы, хотя оно не так открыто выступило. Но это мое предварительное впечатление. Нужно исследовать дальше.

– Каковы были последствия этого сражения для СССР?

– Правда, СССР был в восторге от победы над японской хунтой, против которой Москва так долго агитировала советский народ. Жуков стал военным героем. На самом деле многим советским участникам в битве было ясно, что, несмотря на победу, Красная армия сражалась не так хорошо. Жуков, как Сталин, не обратил внимания на людские потери. Победа покрыла множество недостатков Красной армии, которые сразу стали очевидными во время Зимней войны с Финляндией.

– Какими были последствия этого конфликта для Японии?

– Из-за поражения в этом конфликте с СССР те политические и военные круги в Японии, которые считали США и Великобританию главными врагами, стали сильнее, и в конце концов Япония решила бороться против них. Это стало настоящей победой для Кремля. Сталин в апреле 1941 года даже заключил договор о нейтралитете с Японией, хотя в 1945 году Москва его нарушила и открыла огонь против Японии. Но, понятно, что Сталин добился того, чего он хотел.

– Каково международное или даже всемирно-историческое значение битвы на Халхин-Голе?

– Она решительно повлияла на курс мировой войны. Если бы Япония в союзе с Германией сражались против СССР, кто знает, каковым стал бы курс развития человечества. Я лично считаю, что даже в таком случае победа Оси не была гарантирована.

Как Сталин, Путин старается перессорить между собой капиталистические страны

Как известно, советско-немецкий договор 1939 года был заключен под конец битвы на Халхин-Голе, а сразу после заключения перемирия между Японией и СССР, то есть когда Сталин обеспечил себе восток, на западе СССР Красная армия напала на Польшу 17 сентября 1939 года. Без Халхин-Гола, что случилось бы, даже Бог не знает.

– Какие тенденции и методы сталинской внешней политики Путин использует в Восточной Азии?

– Как Сталин, Путин старается перессорить между собой капиталистические страны. Используя территориальные приманки, он хочет отвязать Японию от союза с США, но это всем ясно, мы все знаем. Мы живем в действительно глобальную эпоху, и трудно отделить Восточную Азию от мира вообще. Из-за роста мощи Китая мировое внимание теперь сосредоточено на Восточной Азии. Мы знаем, что Москва широко использует такие сталинские методы внешней политики, как маскировку, дезинформацию и гибридную войну. Теперь даже американские политические деятели тоже научились заниматься таковыми. Это уже настоящая постмодернистская жизнь, в которой трудно отличать правду от неправды. У нас теперь страшная эпоха. То же самое происходит и в Восточной Азии. Запомним, что китайцы в курсе сталинских методов, потому что они учились у Сталина. Мы знаем, что даже Сталин с трудом справлялся с китайскими политическими деятелями, как Чан Кайши и Мао Цзэдун. Сумеет ли Путин справиться с теми, кто хорошо знает орудия его внешней политики? Посмотрим.