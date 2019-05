Африканский свет. Артемий Троицкий изучает экзотических меланхоликов

Хедлайнеры сто двенадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты из южных неевропейских стран, клиенты фирмы звукозаписи Lusafrica. Тридцать лет Жозе да Силвы в манящем, но волчьем мире эстрады, как подтверждает рок-критик Артемий Троицкий, – это история бизнес-успеха (как стать богатым, если ты работаешь стрелочником на железной дороге), но также поучительная история о стабильности эстетического вкуса и верности традициям меланхолии.

Направление, обозначаемое расплывчатым термином world music ("музыка народов мира"), несомненно, самое экзотическое в глобальной музиндустрии. Причём не только в силу своего репертуара и набора артистов, большая часть которых – выходцы из стран третьего мира, но и по своему внутреннему устройству. Эта отрасль практически изолирована от большого шоу-бизнеса, от всяческих Sony, Universal и Warner; имеет собственную сеть фестивалей (опять же не связанных с Гластонбери, Роскильде или Коачеллой), автономную дистрибуцию аудионосителей и, разумеется, свои рекорд-лейблы, все сплошь небольшие и независимые. Публика тоже "своя" – не то чтобы очень многочисленная, но активная и преданная. Можно сказать, что любители этно – своего рода секта в музыкальной тусовке, аналогичная (не в музыкальном плане, конечно!), например, "металлистам". Время от времени, однако, случается, что кто-то из экзотических артистов становится мировой звездой. Пожалуй, единственный, кому удалось встать в один ряд со всемирными гигантами, – это Боб Марли с острова Ямайка, но есть и с полдюжины других знаменитостей. Одна из них, очень популярная и в России, – певица с островов Зелёного Мыса Сезария Эвора. Однако рассказ сегодня пойдёт не столько о ней (хотя история "босоногой дивы" легко могла бы лечь в основу кинодрамы), а о рекорд-лейбле Lusafrica, который Сезарию прославил.

Cesaria Evora с композицией Nha cancera ka tem medida

Совсем недавно лейблу исполнилось 30 лет. В 1988 году 29-летний железнодорожник-стрелочник из Парижа Жозе Да Силва принял судьбоносное, для себя и не только, решение переквалифицироваться в музыкального продюсера. Будучи уроженцем Кабо-Верде, он решил продвигать местную музыкальную культуру и открыл офис в своём родном городе Прайа, в столице островного государства. Звукозаписывающую компанию назвал Lusafrica (искажённое португальское "Африканский свет"), и она стала первой в стране. Сезарию Эвору новоиспечённый продюсер услышал, ужиная в ресторане в Лиссабоне, и незамедлительно предложил ей контракт. Вскоре вышел дебютный (и для певицы, и для Lusafrica) альбом, имевший огромный успех на островах: 3000 копий! Поскольку репертуар певицы был обширен, тут же последовали второй и третий диски, и тиражи росли в геометрической прогрессии. Сезарию начали активно приглашать на фестивали "мировой музыки", сначала во Франции и Португалии, а затем и по всей Европе. Необычайно душевные и трагичные песни в стиле "морна" (островная мутация португальского "фаду") и трогательный образ босоногой бабушки пленили сентиментальную аудиторию. Четвёртый альбом Сезарии, Miss Perfumado, разошёлся по планете в количестве полумиллиона, на весь мир прогремел хит Sodade, и можно было сказать: "Звезда зажглась".

Cesaria Evora с композицией Sodade

Теперь у Жозе Да Силвы был выбор: полностью сфокусироваться на карьере Эворы или находить новых артистов, развивая компанию. Он выбрал второе. Lusafrica законтрактовала практически всех лучших артистов Зелёного Мыса – гитариста и композитора Теофила Чантре, певицу Луру, певцов Тито Париса и Бану. Сезария приносила немалые доходы, и экспансия Да Силвы вскоре распространилась на континентальную Африку: в каталог попали малийский блюзмен Бубакар Траоре, Нанси Виейра из Гвинеи-Бисау и самый популярный ангольский певец Бонга. Дальше – больше: Да Силва отправился на Кубу и отыскал там Поло Монтаньеса, исполнителя песенок в стиле гуахира.

Polo Montañez с композицией Un monton de estrellas

Любопытно, что и в сотрудничестве с Монтаньесом продюсер остался верен приверженности к минорным песням, которые не так просто раскопать среди темпераментной кубинской музыки. Монтаньеса представили миру как уличного певца, в чём я лично сомневаюсь: многократно бывав в социалистической Кубе, я там уличных музыкантов, как и в СССР, не видал. Запрещено. В трудовой книжке у Монтаньеса было записано "тракторист". Мощный и оригинальный артист, культовый на Кубе, записал для Lusafrica два альбома в 2000 и 2002 годах, выстрелил суперхитом Un monton de estrellas ("Множество звёзд") и погиб в автокатастрофе в 2002 году.

Elida Almeida с песенкой Kontam

В 2011 году умерла Сезария Эвора, но компания Жозе Да Силвы выжила, хотя и сбавила обороты. Главный офис расположен в Париже, но артистов продюсер по-прежнему набирает практически исключительно в Африке. Своей музыкальной линии глава Lusafrica придерживается чётко: никакой электроники, афро-рэпа и хип-хопа. Исполнители все испытанные – Траоре, Лура, Нанси Виэйра, Бонга. Из молодёжи прижилась только Элида Альмейда, 25 лет, чей второй альбом спродюсировал сам Да Силва. Подход консервативный, но у рынка этно-музыки свои законы, а верность традициям, как правило, ценится выше, чем эксперименты и погоня за трендами.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 112):

1. Jack White (USA). Why Walk a Dog? LP Boarding House Ranch

2. Trailer Trash Tracys (UK). Money for Moondogs, LP Althea

3. Monsieur Doumani (Cyprus). Fallow fields, LP Angathin

4. The Vivisectors (Россия). Golyanovo Nights, LP S.U.R.F.

5. Cesaria Evora (Cabo Verde). Nha cancera ka tem medida, LP Lusafrica 30th Anniversary Album

6. Polo Montañez (Cuba). Un monton de estrellas, LP Lusafrica 30th Anniversary Album

7. Elida Almeida (Cabo Verde). Kontam, LP Kebrada

8. Nancy Vieira (Guinea Bisau/Portugal). Mi sem bo amor, LP Manha Florida

9. Wild Beasts (UK). 2BU, LP Last Night All my Dreams Come True

10. Dasher (USA). Soviet, LP Sodium

11. Gold Class (Australia). Twist in the Dark, LP Drum

12. Mu-Ziq ft Kazumi (UK/Japan). Durian, LP Challenge me Foolish

13. Xylouris White (Greece/Australia). Forging, LP Black Peak