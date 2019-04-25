Amnesty: более 1600 мирных жителей погибли при штурме Ракки

Более 1600 мирных жителей погибли за четыре месяца боёв за освобождение города Ракка в Сирии из-под власти террористической группировки "Исламское государство". Это утверждает международная правозащитная организация Amnesty International, которая занималась расследованием совместно с Airwars monitoring group. Активисты этой организации изучали спутниковые снимки и он-лайн свидетельства о боях за город. Правозащитники также проводили расследование и в самом городе.

Amnesty International обвинила международную коалицию во главе с США в массированных бомбардировках и артиллерийских ударах, целью которых далеко не всегда оказывались объекты "ИГ". По словам правозащитников, коалиция недостаточное внимание уделяло разведке, кроме того, её курдские союзники, которые вели наземную операцию, часто использовали старое оружие, которое не отличается точностью. В результате под бомбёжки и обстрелы попадали жилые дома.

Amnesty запустила специальный сайт с фотографиями развалин домов и именами погибших мирных жителей. Правозащитники призвали США и их партнёров по коалиции к независимому расследованию сообщений о гибели мирных жителей, а также к созданию специального фонда для выплаты компенсаций.

Командование коалиции заявляет, что принимает необходимые меры, чтобы свести число жертв среди мирных жителей к минимуму.

Город Ракка, который "ИГ" после падения Мосула в Ираке называло своей "столицей", был освобождён Сирийскими демократическими силами при поддержке международной коалиции в октябре 2017 года. Он остаётся под контролем СДС - это коалиция курдских и арабских отрядов, действующая независимо от сил сирийского президента Башара Асада.