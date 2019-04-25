В Пермском крае пенсионера осудили за самостоятельный ремонт дороги

Жителя деревни Пруддор Пермского края оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что он положил деревянные доски на размытую дождями дорогу.

В протоколе, составленном на Василия Яркова начальником местного отдела ГИБДД, сказано, что своими действиями пенсионер создал угрозу безопасности движения путём загрязнения дорожного покрытия. Нарушителя обязали убрать доски с дороги.

Ярков с обвинением не согласен и собирается обжаловать штраф в суде.

В свою очередь, глава администрации Белоевского сельского поселения Анастасия Леонтьева пообещала, что местные власти произведут "оканавливание" и "грейдирование" дороги, которую накрывал досками пенсионер. Привести её в порядок полностью, по словам чиновника, возможности нет, так как все денежные средства, заложенные администрацией на этот год, уже распределены.

Сам Ярков рассказал изданию "Парма-Новости", что подвергся преследованию из-за своего соседа Василия Отинова. Именно он пожаловался на пенсионера в правоохранительные органы, испугавшись, что доски, положенные близко к его дому, могут спровоцировать пожар, в котором он сгорит.