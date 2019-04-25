В Великобритании нашли продолжение романа "Заводной апельсин"

В архивах английского писателя Энтони Бёрджесса найдена незаконченная рукопись The Clockwork Condition ("На взводе"), которая может считаться продолжением романа "Заводной апельсин", сообщает The Guardian. В ней Бёрджесс размышляет о человеческой природе и вопросах, затронутых им в знаменитом романе 1962 года.

Незаконченное продолжение романа описывается как "частично философское размышление и частично автобиография". Единственный раз автор упомянул The Clockwork Condition в интервью 1975 года, тогда он заявлял, что не продвинулся дальше идеи.

Однако, по словам исследователей, рукопись состоит из 200 страниц печатного текста, рукописных заметок и планов. В ней Энтони Бёрджесс описал свою обеспокоенность воздействием технологий на человечество, в частности средств массовой информации, кино и телевидения. Также он касается споров вокруг экранизации "Заводного апельсина". Фильм Стэнли Кубрика 1971 года обвиняли в провокации молодёжи на насилие, после критики он запретил его показывать Великобритании. Картина вновь вышла в британских кинотеатрах после смерти режиссера в 1999 году.

В рукописи писатель также рассказывает, как появилось название романа "Заводной апельсин". По его словам, впервые он услышал фразу в 1945 году. Один из посетителей лондонского паба сказал, что кто-то был "сумасшедший, как заводной апельсин". "Эта фраза заинтриговала меня невероятным слиянием повседневности и сюрреализма, – пишет Бёрджесс. – Почти 20 лет я хотел использовать её как название произведения".

Незаконченная рукопись, которую Бёрджесс назвал "крупным философским заявлением о современном состоянии человека", была оставлена автором в его доме около Рима. После смерти писателя в 1993 году дом был продан, а весь архив перевезён в Манчестер, где фонд наследия автора начал каталогизацию бумаг.

Глава Фонда Бёрджесса в Манчестере Эндрю Бисвелл высказал предположение о возможной публикации затерянной рукописи. "В черновиках и набросках достаточно материала, чтобы дать достаточно чёткое представление о том, чем могла быть эта потерянная книга", – сказал он. В архиве также появилось около 40 неопубликованных рассказов Бёрджесса, написанных им в 1960-х, когда он был ещё мало известен. Будут ли опубликованы рассказы, пока неизвестно.