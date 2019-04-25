Зеленский: ЦИК затягивает оглашение результатов в интересах Рады

Шоумен Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, записал в четверг видеообращение, в котором обвинил ЦИК страны в задержке оглашения результатов голосования.

По словам Зеленского, ЦИК специально тянет время, чтобы Верховная рада не успела назначить инаугурацию нового президента до 27 мая, ведь в случае, если она будет назначена позднее, Зеленский не сможет издать указ о роспуске парламента.

По украинским законам президент имеет право распустить Раду не позднее чем за полгода до истечения её полномочий. Полномочия нынешнего украинского парламента истекают 27 ноября.

"Всё делается для того, чтобы у меня не было возможности даже думать про роспуск Верховной рады", – заявил Зеленский. При этом он всё равно высказал уверенность в том, что всё будет хорошо. "Система боится, а это значит, что мы всех победим", – резюмировал он.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что оснований для роспуска парламента нет, а даже если они и появятся, то новый президент всё равно не успеет это сделать.

По данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента страны, набрав 73,22 процента голосов. За его соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко, отдали голоса 24,45 процента избирателей.

Зеленский должен вступить в должность президента до 3 июня.