В войсковой части под Петербургом срочнику сломали зубы и челюсть

В войсковой части в Сосновом Бору Ленинградской области командир роты скрывал более трёх месяцев факт избиения военнослужащего по призыву. У пострадавшего солдата треснула челюсть и сломаны два зуба, но до апреля ему не была оказана медицинская помощь, а виновный в избиении не был наказан.

Уголовное дело возбудили только по обращению "Солдатских матерей Петербурга". По предположению правозащитников, родители потерпевшего солдата долго верили обещаниям командира помочь их сыну и решили действовать самостоятельно только тогда, когда узнали, что у его обидчика кончается срок службы и он может уйти от наказания. Сейчас нападавший находится в войсковой части под наблюдением командования до окончания следствия.

По словам правозащитников, эта войсковая часть и раньше попадала в поле зрения "Солдатских матерей". Около 2 лет назад там из окна казармы выпал солдат. Правозащитники требуют наказания как для военнослужащего, сломавшего челюсть и зубы срочнику, так и для командира, скрывшего происшествие.