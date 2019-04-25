"Ельцин Центр" эвакуировали во время круглого стола по теме ЛГБТ

В Екатеринбурге в четверг эвакуирован "Ельцин Центр" после сообщения о минировании. В этот момент там проходил круглый стол посвященный теме ЛГБТ "Бай-бай, стигма! Сексуальная ориентация и гендерная идентичность". Об этом сообщает "Интерфакс".

К моменту, когда сработала сигнализация мероприятие только началось. За несколько минут до начала дискуссии у входа в "Ельцин Центр" были замечены активисты движения "Сорок сороков" с плакатами. Ранее они требовали запретить проведение мероприятия.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают здание. Организаторы круглого стола перенесли мероприятие в другое место.