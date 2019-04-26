Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Российский писатель и публицист Дмитрий Быков заявил, что причиной его госпитализации в Уфе стало отравление. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в авторской программе "Один", которую записал в московской больнице, где сейчас продолжает лечение.

Писатель не знает, чем именно и как он отравился и фактически в самолёте на Уфу потерял сознание.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление… не установлена", - подчеркнул он. По словам Быкова, реаниматолог сразу сказал, что врачи смогут поставить его на ноги, но причину ухудшения здоровья пока назвать не могут. "Это более долгое дело", отметил Быков.

Он добавил, что вопреки самым расхожим версиям у него нет диабета,не было инсульта, а также ни алкогольных, ни наркотических излишеств.

Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе 16 апреля, куда он прилетел прочитать лекцию. Из-за тяжёлого состояния он был введён в искусственную кому. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. Диагноз не сообщался, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что состояние писателя обусловлено хроническим заболеванием. 21 апреля Быков пришёл в себя.

Дмитрий Быков – один из самых известных современных российских писателей, биографов и публицистов. Он много лет сотрудничает с ведущими российскими изданиями, частый гость эфиров Радио Свобода.