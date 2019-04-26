Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International, оппозиционный активист Олег Козловский подал в суд на российского оператора мобильной связи МТС из-за взлома его аккаунта в Telegram в 2016 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на юриста международной правозащитной группы "Агора" Ильнура Шарапова.

Козловский требует взыскать с МТС один рубль морального ущерба. Правозащитник хочет "официально подтвердить ответственность мобильного оператора за, как минимум, ошибочные действия, которые помогли во взломе аккаунта".

​Аккаунт Козловского был взломан в апреле 2016 года. Сообщалось, что неизвестным удалось получить СМС-код, который приходит на мобильный телефон для авторизации пользователя в Telegram. Самому Козловскому не приходили сообщения в течение двух часов. Также МТС заблокировал доступ в интернет, хотя он не просил об этом. Тогда же к его аккаунту подключился неизвестный. По словам Козловского, это можно было сделать только при помощи технологий и ресурсов, доступ к которым имеют российские спецслужбы.

В тот же день был взломан телеграм-аккаунт сотрудника Фонда борьбы с коррупций Георгия Албурова.

Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать дело о нарушении тайны переписки после взлома аккаунтов.

В МТС изданию сообщили, что им ничего неизвестно об иске Козловского, а обращение в суд назвали "манипуляцией и самопиаром за счет популярного бренда".