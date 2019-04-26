Трамп поручил подготовить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разработать проект новых соглашений с Россией и Китаем о контроле над вооружениями. Об этом сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на источники.

Таким образом, по данным СМИ, Трамп попытается ограничить использование российского ядерного вооружения, которое сейчас не регулируется другими соглашениями, а также сдержать и проверить потенциал Китая. По словам одного из источников CNN, Трамп дал понять, что контроль над вооружением должен включать в себя Россию и Китай, всё вооружение, все боеголовки, все ракеты. О намерениях заключить такое соглашение президент США говорил еще во время обращения к нации в январе.

Новое соглашение может прийти на смену заключенному с Россией договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

По данным Washington Post, в администрации обеспокоены широким арсеналом малого и высокоманевренного ядерного оружия, которое уже есть у России или находится в разработке. У США подобного оружия в таких количествах нет. На эти виды вооружений, которые называют тактическими, СНВ-3 не распространяется.

Китай, по мнению собеседников СМИ, вообще может не заинтересоваться переговорами. Пекин избегает участия в таких соглашениях, в том числе из-за того, что его арсенал ядерного оружия отстает от американского, отмечает "Голос Америки".