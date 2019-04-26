Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где актриса работала с 1958 года.
Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве. Во время Второй мировой войны работала во фронтовом госпитале санитаркой в городе Сталино (сейчас – Донецк), поступила в Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу, там начала заниматься в художественной самодеятельности.
Поступила в Киевский институт театрального искусства, который окончила в 1953 году. Начала играть в театре в Вильнюсе, потом переехала в Москву, в 1958 году зачислена в труппу Малого театра.
В 1950-е годы снималась в кино, сыграв роль Аксиньи в экранизации "Тихого дона" Сергея Герасимова. По опросу читателей газеты "Советская культура" была названа лучшей актрисой 1955 года после роли в фильме "Неоконченная повесть" Фридриха Эрмлера.
Преподавала в Высшем театральном училище им. Щепкина и ГИТИСе. В советские времена Быстрицкая была членом КПСС, занимала активную провластную позицию. Была членом Антисионистского комитета советской общественности. В 2014 году подписала обращение к Владимиру Путину с поддержкой политики Кремля на Украине.
Прощание с актрисой запланировано на 29 апреля в Малом театре.
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