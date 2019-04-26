В Иркутске следователи прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии на беременную покупательницу в магазине, сообщил редакции "Сибирь.Реалии" юрист Святослав Хроменков. При этом ранее пострадавшая Ирина Панько получила результаты судмедэкспертизы, подтвердившей, что травмы появились у неё именно после нападения росгвардейца.
Хроменков назвал действия следователей произволом. По его словам, вопреки экспертизам и доказательствам, несмотря на видео, где зафиксирован момент нанесения побоев, следствие отказывается предъявлять обвинение и прекращает дело. "Незащищенность и беспомощность простого человека перед лицом власти, которая делает, что хочет. Вот так, товарищи женщины, пинать будут – приходите", – заявил редакции "Сибирь.Реалий" Святослав Хроменков.
На видео из магазина "Леруа Мерлен", которое изучали эксперты, видно, как росгвардеец Шишминцев валит женщину на пол, садится сверху и давит коленями ей на живот и грудную клетку, а также пинает ее в область бедра. Все следы от подобных "приёмов" эксперт нашла в медицинских отчётах и на фото, исключив возможность того, что травмы Панько получила в результате падения на пол. Медики не исключают, что беременность Панько была прервана из-за случившегося в магазине.
- Нападение сотрудника Росгвардии на беременную покупательницу произошло 28 сентября минувшего года в магазине "Леруа Мерлен". На кассе семейная пара случайно забыла в светильнике лампочку, сверяя размер цоколя. Их остановили охранники, которые стали вымогать деньги за то, что не будут вызывать полицию, а после позвонили в Росгвардию. Сотрудник ведомства, по словам очевидцев, применил шокер, бил и пинал Ирину Панько.
- В октябре Следственный комитет Приангарья завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий.
- В пресс-службе Росгвардии после инцидента правозащитникам заявили, что на пострадавшую заведено уголовное дело "за применение насилия в отношении представителя власти". Позже эта информация не подтвердилась. Директор иркутского филиала "Леруа Мерлен" после появления информации в СМИ отключила телефон.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.