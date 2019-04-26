В Иркутске следователи прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии на беременную покупательницу в магазине, сообщил редакции "Сибирь.Реалии" юрист Святослав Хроменков. При этом ранее пострадавшая Ирина Панько получила результаты судмедэкспертизы, подтвердившей, что травмы появились у неё именно после нападения росгвардейца.

Хроменков назвал действия следователей произволом. По его словам, вопреки экспертизам и доказательствам, несмотря на видео, где зафиксирован момент нанесения побоев, следствие отказывается предъявлять обвинение и прекращает дело. ​"Незащищенность и беспомощность простого человека перед лицом власти, которая делает, что хочет. Вот так, товарищи женщины, пинать будут – приходите", – заявил редакции "Сибирь.Реалий" Святослав Хроменков.

На видео из магазина "Леруа Мерлен", которое изучали эксперты, видно, как росгвардеец Шишминцев валит женщину на пол, садится сверху и давит коленями ей на живот и грудную клетку, а также пинает ее в область бедра. Все следы от подобных "приёмов" эксперт нашла в медицинских отчётах и на фото, исключив возможность того, что травмы Панько получила в результате падения на пол. Медики не исключают, что беременность Панько была прервана из-за случившегося в магазине.