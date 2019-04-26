Ученые: последствия аварии на Чернобыльской АЭС ощутимы по сей день

Почти полтора миллиона россиян живут в зонах отселения с высоким уровнем радиации после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом в годовщину аварии заявили ученые Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР).

При этом только 200 тысяч из них проживают там постоянно. Речь идет в основном о поселениях в отlельных районах Брянской области.

В НРЭР зарегистрированы более 700 тысяч россиян, которые подверглись воздействию радиации при аварии, уточнил руководитель организации Марат Максютов. Из них почти 200 тысяч — ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, еще 350 тысяч — жители районов Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областей, где наблюдается высокий уровень радиоактивного загрязнения земли.

Ежегодные медобследования проходят почти миллион человек, четверть из которых - дети. В том числе те, которые родились в семьях ликвидаторов Чернобыльской аварии.

26 апреля мир вспоминает жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В результате взрыва на четвертом энергоблоке АЭС в ночь 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров. В основном это были территории Украины, Белоруссии и России. Суммарный выброс радиоактивных материалов составил около 50 миллионов кюри, что равнозначно последствиям взрыва 500 атомных бомб, сброшенных на японский город Хиросима. Непосредственными жертвами катастрофы стали десятки людей, от ее последствий пострадали тысячи человек.

По данным международной шкалы ядерных событий, авария в Чернобыле оценивается по максимальному, седьмому, уровню и признана крупнейшей в истории атомной энергетики.