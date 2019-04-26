Пармезан, хамон и другие иностранные агенты

В четверг стало известно, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию мясные и молочные продукты. Аргументация такая: с импортным хамоном в страну могут проникнуть опасные болезни, например, африканская чума свиней, а с пармезаном - ящур. Вчера вечером агентство Интерфакс со ссылкой на источник в аппарате правительства заявило, что запрет не рассматривается, наверное, нужно добавить к этому “пока”.

Пропоненты идеи настаивают, что угроза заражения через привезенные в чемодане продкты - не миф, а аналогичные ограничения действуют во многих странах мира. Но большинство потребителей вспоминают, что с 2014 года уже действует запрет на импорт мясных и молочных продуктов из ЕС, США и многих других стран, то есть привезти из отпуска кусок хамона и упаковку камамбера - уже почти единственный вариант поесть их на территории России.

Что и почему можно и нельзя есть россиянам, есть ли польза от эмбарго и можно ли сделать в России свои пармезан и хамон обсудим с аналитиком продовольственного рынка Андреем Сизовым, главой Национальной мясной ассоциации Сергеем Юшиным и экспертом в области пищевых производств Денисом Кровопусковым.

Ведет передачу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.