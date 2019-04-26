Калининградских ветеранов пригласили на Парад Победы в Москву, а потом отказали в поездке. В столицу были приглашены трое ветеранов Великой Отечественной войны, однако позже из администрации президента России сообщили, что поездка не состоится.

"В Администрации президента нам дали квоту, мы собирались отправлять трех человек. А потом отказали потому что основная масса регионов сообщила, что не будет своих ветеранов направлять, учитывая их возраст и состояние здоровья," – сообщил корреспонденту Радио Свобода глава Калининградского областного совета ветеранов Юрий Быченков. Организаторы парада якобы решили, что нецелесообразно организовывать поездку, когда только четыре региона готовы направить своих ветеранов в Москву.

Среди ветеранов, которые должны были отправиться в Москву участники штурма Кёнигсберга и Сталинградской битвы. Сообщается, что после того, как информация об отзыве приглашения попала в СМИ, организаторы своё решение пересмотрели.