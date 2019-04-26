В Красноярске горит оборонный завод "Красмаш"

В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает региональное МЧС. Площадь пожара – 24 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло в одном из цехов по производству холодильных установок. Там частично обрушилась кровля. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности из пяти возможных.

По словам источника "Интерфакса", цех, где началось возгорание, используется как склад холодильников. Боевой техники там нет. "Горящее строение стоит обособленно, остальным цехам огонь не угрожает", – добавил собеседник. ​

Информации о пострадавших нет. По данным МЧС, на тушении огня задействованы 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Представители мэрии Красноярска порекомендовали жителям Ленинского района не открывать окна, так как дым от пожара сносит в сторону жилых домов.

Завод производит баллистические ракеты "Синева" и новые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе" ("Сатана" по классификации НАТО). Кроме того, на предприятии создают модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон". Также на "Красмаше" изготовлялись факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи.