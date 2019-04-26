Предполагаемая дочь Путина включена в совет по генетике

Мария Воронцова, которая, по предположениям СМИ, является старшей дочерью президента России Владимира Путина, указом президента включена в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий. На это обратили внимание "Открытые медиа".

На реализацию этой программы в 2019–2027 годах государство планирует потратить 127 миллиардов рублей. 111 миллиардов будет выделено из федерального бюджета, говорится в тексте программы.

Программа была утверждена 22 апреля главой правительства России Дмитрием Медведевым. "Цель понятная – это развитие генетических технологий, связанных, в том числе, с так называемым генетическим редактированием", – рассказал о программе Медведев.

Совет по реализации программы был создан ранее, указом Путина от 25 апреля были изменены его цели и состав. Совет, в частности, будет определять организации, на базе которых должны быть созданы "центры геномных исследований мирового уровня".

Мария Воронцова – кандидат медицинских наук в области эндокринологии. Она работает в Научном медицинском центре эндокринологии Минздрава. По данным издания The New Times, которое в январе 2016 года опубликовало большое расследование о ней (где она была названа дочерью Путина), свои научные статьи она подписывает фамилией "Фаассен" – это фамилия её мужа, бизнесмена из Нидерландов Йоррита Фаассена.

Ранее расследование о дочерях Путина, Марии и младшей Катерине, официальная информация о которых отсутствует, опубликовало агентство Reuters. Сам Путин не подтверждал и не отрицал, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова – его дочери. Говоря о дочерях, он отмечал, что они живут в России и занимаются наукой, но не касался подробностей.