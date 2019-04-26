Власти Австралии собираются уничтожить 2 миллиона диких кошек

В Австралии к 2020 году планируют уничтожить 2 миллиона диких кошек, сообщается на сайте правительства страны. Всего в стране насчитывают от двух до шести миллионов особей.

Такие меры принимаются для борьбы с угрозой уничтожения некоторых видов животных-эндемиков (обитающих только на Австралийском континенте). Считается, что дикие кошки каждый день убивают более 1 миллиона птиц и 1,7 миллиона рептилий по всей Австралии, уточнил представитель Министерства окружающей среды и энергетики страны со ссылкой на научные исследования.

В австралийском штате Квинсленд за скальп дикой кошки предлагают вознаграждение в размере 10 долларов. В организации по защите животных PETA такую практику назвали жестокой. Эколог Том Доэрти считает, что нет надежного способа оценить реальную популяцию диких кошек по всей стране. Он также выразил сомнение в том, что истребление диких кошек поможет в защите птиц и млекопитающих.

Первые кошки были завезены в Австралию в XVII веке, сейчас они обитают на 99,8 процента территории страны. Внешне животные почти не отличаются от домашних представителей вида, разница в том, что они живут в дикой природе и охотятся для пропитания.