В Москве арестован бывший депутат Верховной рады

Суд в Москве арестовал украинского предпринимателя Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Арест неофициально подтвердили в компании бизнесмена, сообщает агентство "Униан".

Климец — бывший депутат Верховной рады двух созывов. Он входил в список богатейших людей Украины с оценкой состояния в 200 миллионов долларов. Сейчас его состояние оценивается украинским журналом Forbes в 34 миллиона.

Состояние бизнесмена уменьшилось из-за аннексии Россией Крыма и боевых действий на востоке Украины, пишут Forbes и "Коммерсантъ". По данным российского издания, в Россию он приехал, чтобы обсудить свои активы на территории Украины, контролируемой пророссийскими сепаратистами.

Источники "Коммерсанта" утверждают, что Климцу предлагали отдать или очень дешёво продать свой бизнес на неконтролируемой Киевом территории Донбасса.