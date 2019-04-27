Первый канал проверит голосование в финале реалити-шоу "Голос.Дети". В программе, прошедшей вечером 26 апреля, победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Оператором голосования были замечены "аномальности" в распределении голосов, шоу критикуют за фальсификацию итогов голосования.

О проверке итогов голосования сообщили РБК и "Газета.ру" со ссылкой на источники, а затем подтвердили в пресс-службе канала. Вечером в пятницу Микелла Абрамова набрала 56,5 процента голосов в финале шестого сезона программы.

До этого она выбыла из программы на предыдущем этапе, но вернулась в шоу благодаря зрительскому голосованию. В финал её не взяла украинская певица Светлана Лобода, после финала её продюсер написала в инстаграме, что программа "Голос" для неё окончена. "Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные, – написала она. – Я бы многое могла сказать, но промолчу".

Утром в эфире Первого канала не показали документальный фильм "Голос. На самой высокой ноте", в котором должно было быть рассказано о победителе шоу (большая часть программы записывается заранее, информация о победителе монтируется сразу после подведения итогов голосования). Канал не стал комментировать изменение в сетке телевещания, сообщает ТАСС. В агентстве отметили, что пять предыдущих сезонов программы фильм выходил на следующее утро после финала.

Первый канал не комментирует, в чём заключается возможная аномальность голосования в финале и связана ли она с Абрамовой. В анонимном телеграм-канале "Светские хроники" утверждают, что за победителя могли проголосовать в воинских частях в Екатеринбурге. Результат победителя в шестом сезоне – высокий, но не аномальный, отмечает издание "Медуза". В то же время источник РБК отмечал, что голосование могло "модерироваться в пользу одного из участников".